Zyra e medias e grupit të rezistencës palestineze Hamas lëshoi një deklaratë të shtunën duke thënë se ngarkesat e pritura me kamionë me ndihma “nuk do të ndryshojnë kushtet katastrofike mjekësore në Gaza”.

Më herët të shtunën, televizioni shtetëror egjiptian tregoi pamjet e Egjiptit duke hapur kufirin e tij me Rripin e Gazës në pikën e kalimit Rafah, ku të paktën 20 kamionë ndihma pritej të kalonin përmes kufirit. /mesazhi