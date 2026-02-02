Hamasi paralajmëron për “pasoja serioze” nëse Izraeli vazhdon krimet në Gaza

Lëvizja palestineze Hamas paralajmëroi për pasoja serioze nëse Izraeli vazhdon shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit dhe sulmet në Rripin e Gazës.
Khalil al-Hayya, anëtar i Byrosë Politike të Hamasit dhe udhëheqës i saj në Gaza, deklaroi se shkeljet e vazhdueshme izraelite të armëpushimit do të kenë pasoja të rënda. Sipas Hamasit, al-Hayya zhvilloi kontakte me ndërmjetës dhe palë ndërkombëtare, pasi Izraeli vrau 37 palestinezë gjatë 24 orëve të fundit.
Al-Hayya dënoi atë që e cilësoi si kryerje pothuajse të përditshme të “krimeve dhe masakrave” në Gaza, duke thënë se sulmet po kryhen nën pretekste dhe justifikime të rreme. Ai theksoi se përkushtimi i rezistencës palestineze ndaj armëpushimit varet nga detyrimi i fuqisë pushtuese për të respektuar obligimet e saj dhe nga ndalimi i shkeljeve të mëtejshme.
Hamasi gjithashtu fajësoi Izraelin për moszgjidhjen e çështjes së palestinezëve të bllokuar në tunele në zonën e Rafahut, në jug të Gazës. Pas hyrjes në fuqi të armëpushimit më 10 tetor, shumë palestinezë mbetën të bllokuar në Rafah, ndërsa Izraeli refuzoi t’u lejonte daljen, pavarësisht përpjekjeve ndërmjetësuese.
Edhe pse presidenti amerikan Donald Trump njoftoi në mes të janarit fillimin e fazës së dytë të planit të tij 20-pikësh për armëpushim, disa çështje mbeten të pazgjidhura, përfshirë fatin e palestinezëve të bllokuar.
Ndërkohë, grupet e rezistencës palestineze deklaruan se përshkallëzimi i ashpër i sulmeve izraelite në Gaza synon minimin e përpjekjeve për konsolidimin e armëpushimit. Në një deklaratë të Komitetit Ndjekës të Forcave Kombëtare dhe Islamike, u tha se shkeljet izraelite janë intensifikuar pas formimit të Komitetit Kombëtar të Administratës së Gazës.
Sipas këtij komiteti, që nga shpallja e Komitetit Kombëtar më 17 janar, sulmet izraelite kanë vrarë 71 persona dhe kanë plagosur 140 të tjerë, shumica në gjendje të rëndë. Po ashtu, Gaza është goditur nga 96 sulme ajrore dhe artilerie, përfshirë 61 sulme të drejtpërdrejta ndaj civilëve, ndërsa 17 shtëpi janë shkatërruar ose bombarduar.
Komiteti u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara, ndërmjetësve dhe komunitetit ndërkombëtar të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për të ndalur sulmet dhe shkeljet e armëpushimit, duke paralajmëruar se vazhdimi i agresionit po pengon çdo përpjekje për kalimin në fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi