Hamza: Kemi dërguar kërkesë zyrtare për seancë të jashtëzakonshme, Ligji s’ka arsye mos të miratohet

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovë ka njoftuar se kanë dërguar kërkesë zyrtare të kryetaraja e Kuvendit për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme që të votohet në lexim të dytë projektligji për Dhomat e Specializuara.
Ai në një konferencë për media tha se kanë mbledhur nënshkrimet e Grupit Parlamentar të PDK-së dhe Aleancës dhe dhënien e nënshkrimeve e kanë kërkuar edhe nga LVV e LDK.
PDK po pret dhe kërkon që të thirret seanca për aprovimin e ligjit në lexim të dytë.
“Kemi dërguar kërkesë kryetarët së Kuvendit, Albulena Haxhiut për thirrjen e seancës. Kemi mbledhur nënshkrimet e një numri të konsiderueshëm të deputeteve për seancë të jashtëzakonshme, komplet deputetëve të PDK dhe Aleancës që janë ekzistonte tash. Kemi ftuar edhe deputetët e LVV-së, LDK-së dhe minoriteteve jo serbe. Ligji nuk ka asnjë pengesë ligjore të mos aprovohet në lexim të dytë”, tha Hamza.