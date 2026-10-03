Hamza pas takimit me Kurtin: Kërkesa e PDK-së është aprovimi i ligjit të Speciales në dy lexime, pastaj diskutojmë për presidentin

Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit dhe kryetari të PDK-së, Bedri Hamza ka përfunduar.
Hamza pas takimti është deklaruar për media.
“Vazhdimisht po e them, kërkesa e PDK-së është aprovimi final i ligjit. Pastaj, PDK-ja është e gatshme në të njëjtën ditë, në seancën e radhës të bisedojë e të gjejë zgjidhjen për presidentin dhe t’i japë votat për presidentin. Bisedat i kemi përfunduar. Janë edhe disa ditë ku kemi mundësi të arrijmë marrëveshje. Nuk e di a do të ndodhë marrëveshja. por kjo është kërkesa jonë dhe nuk ka të bëjë me nevojën për PDK-në. ligji kalon nevojat përtej PDK-së dhe ka të bëjë me një çështje tjetër”, ka thënë Hamza.
Takimi ka zgjatur më shumë se dy orë.
Pas vendimit të djeshëm të Qeverisë për të dërguar në Kuvend ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, Hamza tha sot se prioritet është votimi i tij, e më pas çështja e presidentit.