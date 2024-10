Hapen negociatat për grupkapitullin e parë mes BE-së dhe Shqipërisë

Në Luksemburg është mbajtur Konferenca e Dytë Ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian (BE), duke shënuar hapjen zyrtare të negociatave për grup-kapitujt e parë, për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, raporton Anadolu.

Pas konferencës ndërvqeritare është mbajtur deklarata e përbashkët për mediat e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, ministrit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Hungarisë, Peter Szijjarto, vend i të cilit mban edhe presidencën e radhës së BE-së dhe Komisionerit të BE-së për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi.

Rama theksoi se çelja e grup kapitullit përbën një arritje të madhe qoftë për Shqipërinë edhe BE-në dhe shënjon sipas tij një gur themeli historik në rrugëtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor evropian.

“Ne shqiptarët nuk mund të kemi një plan B kur vjen fjala për liri individuale, sundimin e ligjit dhe demokracinë funksionale. Historia na ka mësuar në mënyrë më të vështirë se kjo nuk të gjendet, madje të garantohet jashtë sferës së BE-së. Këto janë A, B dhe C e mënyrës së jetës evropiane. Zgjedhja e një alternative ndaj anëtarësimit të plotë në BE, do të ishte të hiqje dorë nga mënyra e jetesës që më së fundmi zgjodhëm”, u shpreh Rama.

Rama shtoi se Shqipëria ka përmbushur në mënyrë absolute të gjitha parakushtet për të nisur këtë fazë të anëtarësimit dhe mbetet e palëkundur në vendosmërinë e saj për të përmbushur të gjitha detyrimet e ardhshme.

Kryeministri Rama u shpreh se Presidenca hungareze e Bashkimit Evropian ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në këtë proces.

– “Kjo energji e re për të cilën kemi nevojë do të vijë absolutisht nga hapësira e Ballkanit Perëndimor”

Ministri Szijjarto tha se bisedimet e anëtarësimit kanë nisur për t’u siguruar që Shqipëria të bëhet anëtare e BE sa më shpejt të jetë e mundur.

“Çështja e përshpejtimit të zgjerimit të BE drejt rajonit të Ballkanit Perëndimor ka qenë në krye të rendit të ditës së presidencës hungareze. E kuptojmë që BE po humbet konkurrueshmëri, po humbet peshën e tij kur vjen fjala për politikën globale dhe ekonominë botërore. Kësisoj kuptojmë që BE ka nevojë për freski, për energji të re, për një stimul të ri. Kjo energji e re për të cilën kemi nevojë do të vijë absolutisht nga hapësira e Ballkanit Perëndimor”, u shpreh Szijjarto.

Szijjarto tha se duhet të ndërmarrin hapa urgjente për të ruajtur besueshmërinë e politikës së zgjerimit.

– “BE pret që Shqipëria të ndërmarrë reformat e nevojshme që të bëhet vend anëtar”

Komisoneri Varhelyi, duke iu drejtuar kryeministrit Rama theksoi se Bashkimi Evropian pret që Shqipëria të ndërmarrë reformat e nevojshme që të bëhet vend anëtar.

“Është e padiskutueshme tashmë mendoj, për BE-në dhe udhëheqësit e saj që zgjerimi është mes tre përparësive kryesore. Është mes këtyre tre përparësive sepse pa zgjerimin, Evropa nuk mund të bëhet më e fortë. Na duhet zgjerimi që Bashkimi Evropian të bëhet më i fortë”, theksoi Varhelyi.

Shqipëria është vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian që nga viti 2014. Konferenca e Parë Ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe BE-së është mbajtur në korrik 2022.

Konferenca e Dytë Ndërqeveritare shënon hapjen zyrtare të negociatave për grupkapitujt e parë, për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.