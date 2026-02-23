Ballina Lajmet Kosovë Hargreaves takon Haxhiun, mirëpret votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe buxhetin

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves ka vizituar kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulane Haxhiu.

Ai ka thënë se ka mirëpritur votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe miratimin e buxhetit nga Kuvendit i Kosovës.

“Ishte kënaqësi të takoj Kryetaren e Kuvendit, Albulena Haxhiu, dhe ta përgëzoj për zgjedhjen e saj.E mirëprita përparimin e shpejtë që ka bërë Kuvendi në miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe buxhetit për vitin 2026. Diskutuam gjithashtu për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Shprehëm gatishmërinë për bashkëpunim të ngushtë ndërmjet parlamenteve të Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar”, ka shkruar ai.

