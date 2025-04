Harley Davidson prezanton motoçikletën më të fuqishme në histori të kompanisë, janë prodhuar vetëm 131 njësi

Kur shumica e njerëzve mendojnë për një motoçikletë të ndërtuar për gara, Harley-Davidson ndoshta nuk është marka e parë që të vjen në mendje.

Megjithatë, prodhuesi amerikan, i cili ka pasur vështirësi vitet e fundit, tani konkurron së bashku me Indianin në serinë King of the Baggers, ku motoçikletat e tij të mëdha garojnë në disa nga pistat më të mira në SHBA.

Duke dashur të festojë suksesin e saj në pistë, Harley-Davidson ka zbuluar një njësi në rrugë të biçikletës së saj garuese të quajtur 2025 CVO Road Glide RR.

Jo vetëm që është Harley më i fuqishëm i ndërtuar ndonjëherë për rrugë, por gjithashtu vjen me një çmim të lartë prej 110,000 dollarë. Në krahasim, ky është pothuajse i njëjti çmim me një Audi R8 të ri, Maserati Quattroporte ose Nissan GT-R.

Aseti kryesor i kësaj motoçiklete të çmendur është motori. Ai ka një V-twin masiv me 2.2 litra, që do të thotë se ka më shumë zhvendosje se shumë modele hatchback të performancës popullore në treg. Ky gjigant prodhon 153 kuaj fuqi.

Sigurisht, shifrat e kuaj-fuqive mund të duken pak zhgënjyese kur motoçikletat sportive kanë më shumë se 200 kuaj-fuqi, por çift rrotullimi është një histori krejt tjetër. Në krahasim, BMW M 1000 RR, biçikleta sportive kryesore, ofron “vetëm” 113 Nm nga motori i saj 999 cc.

Por nuk është vetëm motori që është mbresëlënës. Harley instaloi një sistem shkarkimi Akrapovic tërësisht prej titani dhe frenat më të fundit dhe më të mirë Brembo.

Me lëngje, motoçikleta peshon 356 kilogramë, kështu që nuk është çudi që ka nevojë për shumë çift rrotullues për të rritur shpejtësinë.

Harley nuk ka renditur ndonjë shifër të performancës, por duhet të jetë tepër e shpejtë.

Asnjë motoçikletë me performancë të lartë nuk është e plotë pa amortizim premium dhe Road Glide RR nuk zhgënjen.

Është instaluar amortizatori Ohlins, përpara dhe pas, i cili është plotësisht i rregullueshëm.

Ekzistojnë gjithashtu përbërës të shumtë të lehtë të fibrave të karbonit që justifikojnë disi atë çmim tepër të lartë.

Harley gjithashtu e pajisi motoçikletën me një sistem audio Rockford Fosgate.

Prodhimi në vitin 2025 do të kufizohet në vetëm 131 njësi, dhe atë për blerësit në SHBA.