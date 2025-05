Hasani në Sarajevë: Shqipëria kundërshton fuqimisht retorikën separatiste në Bosnjë e Hercegovinë

Shqipëria përsërit kundërshtimin e saj të fortë ndaj retorikës separatiste dhe lëvizjeve të njëanshme nga individë që kërcënojnë integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Bosnjë e Hercegovinës dhe dispozitat e Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit, tha ministri i Jashtëm Igli Hasani në Sarajevë, raporton Anadolu.

Ai shtoi se Shqipëria mbështet fuqimisht BeH-në dhe aspiratat e saj për në Bashkimin Evropian (BE).

“Kur bëhet fjalë për sigurinë, ne jemi në anën e së drejtës ndërkombëtare, Bashkimit Evropian dhe vendeve të bashkësisë ndërkombëtare. Ne jemi të përkushtuar për paqen dhe stabilitetin e BeH-së”, tha Hasani pas një takimi me ministrin e Jashtëm Elmedin Konakoviq, duke deklaruar se kanë diskutuar rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për sigurinë.

Hasani shprehu kënaqësinë e tij që ndodhet sot në Sarajevë, “një qytet historie dhe qëndrueshmërie”, dhe që është në gjendje të konfirmojë lidhjet e thella midis Shqipërisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, dhe theksoi se marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve po bëhen gjithnjë e më të forta.

“Ka ardhur koha për të thelluar dialogun politik, për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik dhe për të bashkuar forcat për të ardhmen e qytetarëve në rajonin tonë”, tha ministri shqiptar, duke deklaruar se takimi nxori në pah potencialin që qëndron në tregti dhe investime.

“Bashkëpunimi ekonomik nuk ka të bëjë vetëm me numrat, por edhe me vendet e punës, stabilitetin rajonal, dhe kjo është diçka për të cilën jemi të përkushtuar, për të zvogëluar pengesat burokratike dhe për të pasur shkëmbim më të mirë biznesi”, tha Hasani.

Ai njoftoi gjithashtu pjesëmarrjen e tij në Forumin e Biznesit në Sarajevë, ku do të diskutojë investimet dhe angazhimin e ardhshëm midis ekonomive të Bosnjës dhe Shqipërisë.

“Rihapja e ambasadës në Sarajevë zë një vend të veçantë në marrëdhëniet tona dypalëshe. Nuk është vetëm një hap diplomatik, por një shprehje e qëllimit për të forcuar partneritetin në zemër të Evropës dhe Ballkanit Perëndimor. Ne duam të shohim më shumë shkëmbim njerëzish, idesh, kulturash, por edhe më shumë shkëmbim mundësish”, tha Hasani.

Ai theksoi se fokusi i diskutimeve të tyre ishte integrimi rajonal dhe rruga drejt BE-së.

“Shqipëria mbështet fuqimisht Bosnjë e Hercegovinën dhe aspiratat e saj për në BE. Ne mirëpritëm vendimin e Këshillit për të hapur negociatat dhe për të inkurajuar vrullin e mëtejshëm të reformave. Shqipëria do të hapë grupkapitullin e tretë nesër, të katërtin në një seri kapitujsh në negociatat me Bashkimin Evropian, dhe ky është një hap i madh për ne në rrugën tonë drejt BE-së”, theksoi ai.

Megjithatë, ai beson se ky nuk është një hap i rëndësishëm vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë miqtë në rajon, përfshirë BeH-në.

“Diskutuam mesazhet nga Tirana javën e kaluar, ku organizuam samitin e gjashtë, dhe ku u tha se Ballkani Perëndimor nuk është më në margjinat e Evropës, por është në diskutime kyç, transformimin digjital”, tha Hasani.

Ai theksoi se u konfirmua rëndësia e Procesit të Berlinit, duke shprehur besim në përpjekjet e ripërtërira për tregun e përbashkët dhe lëvizshmërinë dhe përsëriti mbështetjen e Shqipërisë për BeH-në për të ratifikuar marrëveshjet rajonale.

“Shqipëria përsëriti kundërshtimin e saj të fortë ndaj retorikës separatiste dhe lëvizjeve të njëanshme nga individë që kërcënojnë integritetin territorial dhe rendin kushtetues të BeH-së dhe dispozitat e Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit”, tha Hasani.

Ministri shqiptar shprehu rëndësinë e vazhdimit të punës së përbashkët dhe të mirëkuptimit ndaj dallimeve të ndërsjella.

“Folëm për faktin se kemi rreth 20 milionë njerëz në Ballkanin Perëndimor dhe sa e rëndësishme është që ta njohim njëri-tjetrin dhe të punojmë së bashku. Njohja e Republikës së Kosovës është diçka që do të vazhdojmë ta mbështesim midis partnerëve në atë mjedis. Besojmë se kjo kontribuon në pajtimin dhe paqen në këtë pjesë të botës për të gjithë ne”, përfundoi Hasani.