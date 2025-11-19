Haxhiu: Opozita e ka përmendur Konjufcën si unifikues, koha t’i japin mbështetje

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë se partitë opozitare gjithmonë e kanë përmendur Glauk Konjufcën si person unifikues dhe tash është koha t’i japin mbështetje.
“Ata (opozita) gjithmonë e kanë përmendur Konjufcën si person unifikues. Sot është momenti t’i japin mbështetje. Nuk kemi pse shkojmë në dy palë zgjedhje në një kohë të shkurtër. Por sot, për hir të qytetarëve dhe të shtetit, le ta votojmë mandatarin, personin e dytë më të votuar, zotin Konjufca. Le t’i thërrasin mendjes, le të reflektojnë. Të mos kenë qasje destruktive”, ka thënë Haxhiu para seancës për formimin e qeverisë.