Haxhiu: Opozita po vazhdon me qasje destruktive dhe bllokuese

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu tha se partitë që deri më tash ishin në opozitë po vazhdojnë të jenë “destruktive dhe me qasje të papranueshme për konstituim të Kuvendit të Kosovës”.

E propozuara e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetare të Kuvendit të Kosovës, tha se “ka një tendencë të vazhdueshme për të bllokuar konstituimin e Kuvendit të Kosovës”.

“Opozita po vazhdon me një qasje destruktive, më një qasje të papranueshme, duke mos marrë përgjegjësinë që i takon, është përgjegjësi e të gjithë deputetëve të Kuvendit që të votojnë për, kundër, ose të abstenojnë dhe është përgjegjësi e tyre që ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës. Kryetarët dhe nënkryetarët zgjedhën nga deputetët e Kuvendit dhe është në të njëjtin paragrafë. Prandaj, duhet që të dalim nga kjo situatë, ne kemi tashmë një propozim të kryesuesit të seancës për një votim të fshehtë që i njëjti, këta po refuzojnë që të marrin pjesë në votim do të votojnë kundër nëse nuk pajtohen me këtë komision, le të abstenojnë siç edhe thotë aktgjykimi i gjykatës, por kanë vendosur që të qëndrojnë, vijnë aty dhe të mos votojnë. Mendoj se kjo është sjellje e papranueshme, shumë sjellje destruktive mendoj se secili nga ne duhet ta marr përgjegjësinë ne çfarëdo që është varur nga ne kemi adresuar”, tha Haxhiu.

Veprimet e opozitës për ta kontestuar në Gjykatën Kushtetuese, kërkesën e LVV-së që të ndryshojë formën e votimit për kryeparlamentar, nga i hapur në votim të fshehtë, sipas Haxhiut janë bllokuese.

“Janë qëndrime të subjekteve politike, unë nuk kam parë dhe nuk kam dëgjuar se cilat janë çështjet që do t’i trajtojnë. Për mua çka është shqetësuese dhe për LVV-në është që nuk po zbatohet aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese pra, nga ata të cilët për ditë flasin që ne nuk po e respektoj Kushtetuesen, pikërisht ata po e shkelin aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese sepse nuk po marrin pjesë në votim. Ky është veprim bllokues, vota për nuk është bllokuese. Prandaj, urojmë që të reflektojnë sepse kjo sjellje është e papranueshme”, theksoi ajo.