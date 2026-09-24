Haxhiu, Sveçla e Hoxha vizitojnë familjen e Afrim Bunjakut në trevjetorin e rënies së tij

U.D. presidentja e Kosovës, Albulena Haxhiu, së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe drejtorin e Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, kanë vizituar sot familjen e heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.
Bunjaku, rreshter i Policisë së Kosovës, u vra më 24 shtator 2023 gjatë përballjes me grupin e armatosur në Banjskë të Zveçanit.
Gjatë vizitës në familjen Bunjaku, Haxhiu dhe Sveçla kanë përsëritur se Kosova është krenare për sakrificën dhe kontributin e Afrim Bunjakut në mbrojtje të vendit.
Vizita është zhvilluar në ditën kur familja e Bunjakut ka hapur dyert për pritje, në trevjetorin e rënies së tij. Me këtë rast, familjarë, të afërm, miq dhe qytetarë kanë nisur të mblidhen për të nderuar kujtimin e rreshterit të Policisë së Kosovës.
Afrim Bunjaku u vra më 24 shtator 2023, gjatë sulmit të një grupi të armatosur ndaj Policisë së Kosovës në Banjskë. Në përleshjet që pasuan, përveç Bunjakut, u plagosën edhe dy zyrtarë policorë.
Pas përleshjes, Policia e Kosovës vrau tre pjesëtarë të grupit të armatosur dhe arrestoi tre të tjerë.
Në zonën përreth Manastirit të Banjskës u gjetën sasi të mëdha armësh dhe pajisjesh ushtarake, ndërsa autoritetet e Kosovës i kanë lidhur këto dëshmi me organizimin dhe përgatitjen e sulmit.
Në trevjetorin e rënies së tij, familja, institucionet dhe qytetarët e Kosovës po e kujtojnë Afrim Bunjakun për sakrificën e tij në krye të detyrës.