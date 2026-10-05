Haxhiu u bën thirrje protestuesve të ruajnë qetësinë: As UÇK-në e as çlirimtarët nuk mund t’i mbrojmë me dhunë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, u ka bërë thirrje protestuesve që të ruajnë qetësinë dhe karakterin paqësor të protestës.
Haxhiu ka theksuar se e drejta për protestë është e garantuar me Kushtetutë dhe legjislacionin në fuqi, por ka nënvizuar se, sipas saj, UÇK-ja dhe vlerat e saj nuk mund të mbrohen përmes dhunës.
“Nga kjo foltore u bëj thirrje protestuesve ta ruajnë karakterin paqësor të protestës, sepse dhuna e dëmton kauzën që duam ta mbrojmë, atë të UÇK-së dhe atë të çlirimtarëve tanë”, tha Haxhiu nga foltorja e Kuvendit.
Ajo ka bërë thirrje që protesta të vazhdojë në mënyrë paqësore, duke kërkuar që të njëjtën thirrje ta bëjnë edhe grupet parlamentare.
Ndërkohë, gjatë protestës, disa protestues kanë hedhur mjete piroteknike në oborrin e Kuvendit të Kosovës, ku qytetarë janë duke qëndruar që nga mbrëmja e së dielës.