Hebrenjtë fanatikë bastisin Xhaminë Al-Aksa me arsyetimin e ditës së themelimit të Izraelit – VIDEO

Qindra hebrenj fanatikë, të shoqëruar nga policia izraelite, hynë në oborrin e Mesxhid al-Aksës në Kudsin Lindor të pushtuar me pretekstin e ditës së themelimit të Izraelit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Dhjetëra policë izraelitë u vendosën rreth zonës përpara se hebrenjtë fanatikë të bastisnin Al-Aksën. Palestinezët nuk u lejuan të hynin në Xhaminë e Shenjtë.

Gjatë bastisjes, policia izraelite u përpoq të ndalonte muslimanët palestinezë që po faleshin në Al-Aksa duke i goditur ata.

Ndërsa forcat izraelite përdorën gaz lotsjellës dhe plumba gome kundër besimtarëve, palestinezët u kundërpërgjigjën me slogane.

Policia izraelite, e cila detyroi shumë njerëz të hynin në xhaminë Kible, lidhi dyert e xhamisë me zinxhirë dhe i burgosi ​​besimtarët brenda.

Bastisja e hebrenjve fanatikë, të shoqëruar nga ushtarë izraelitë, bëri bashkë të rinjtë muslimanë në zonën përreth. Të rinjtë brohoritën parulla për Mesxhid al-Aksa-n.

Organizatat fanatike izraelite të kolonëve hebrenj bënë bastisje në shkallë të gjerë në Mesxhid al-Aksa me rastin e përvjetorit të themelimit të Izraelit, duke bërë thirrje për hapjen e flamurit izraelit dhe duke kënduar këngë kombëtare në Al-Aksa.

Nga ana tjetër, aktivistët dhe klerikët palestinezë u bënë thirrje palestinezëve që të jenë atje duke shtuar vizitat e tyre në Mesxhid al-Aksa. /aa

Israeli forces violently assaulted Palestinian worshippers AGAIN at Al-Aqsa this morning to make way for settlers. Israeli bullets also smashed the glass of Al-Aqsa’s pulpit ❌

If this happened at any other holy site, our politicians would take action… #HandsOffAlAqsa pic.twitter.com/eOSRzGxeZ2

— Friends of Al Aqsa (@FriendsofAlAqsa) May 5, 2022