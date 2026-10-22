Heshtja zgjedhore para zgjedhjeve parlamentare në Serbi nis në mesnatë

Heshtja zgjedhore para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi, të cilat do të mbahen më 25 tetor dhe në të cilat të drejtë vote kanë më shumë se 6,4 milionë votues, nis të enjten në mesnatë dhe do të zgjasë deri në mbylljen e qendrave të votimit të dielën në orën 20:00, raporton Anadolu.
Gjatë heshtjes zgjedhore ndalohet çdo formë e zhvillimit të fushatës zgjedhore dhe ndikimit në vullnetin e votuesve.
Sipas Ligjit për Zgjedhjen e Deputetëve të Kuvendit, 48 orë para ditës së votimit dhe gjatë ditës së votimit deri në mbylljen e qendrave të votimit, ndalohet publikimi në media dhe në tubime publike i parashikimeve të rezultateve zgjedhore, prezantimi publik i kandidatëve për deputetë dhe programeve të tyre zgjedhore, si dhe thirrjet drejtuar votuesve për të votuar ose për të mos votuar për lista të caktuara zgjedhore.
Siç raportojnë mediat serbe, për shkeljen e këtyre dispozitave ligji parashikon gjoba për personat juridikë, personat përgjegjës në personat juridikë dhe personat fizikë.
Të drejtë vote në zgjedhje kanë 6.450.523 votues, të cilët do të mund të votojnë në 8.392 qendra votimi, prej të cilave 93 do të hapen jashtë vendit.
Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare marrin pjesë 18 lista, nëntë prej të cilave kanë statusin e listave zgjedhore të pakicave kombëtare.