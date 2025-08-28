Hetimi i OKB-së për dhunën izraelite rrezikon të ndalet nga mungesa e fondeve

Komisioni i pavarur i OKB-së që heton shkeljet e ligjit ndërkombëtar në territoret palestineze ka paralajmëruar se mund të ndërpresë punën për shkak të mungesës së rëndë të fondeve.
Ky trup u krijua në vitin 2021 nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut i OKB-së, por tani thotë se nuk ka mundësi të vazhdojë mbledhjen e provave dhe raportimin mbi veprimet e Izraelit.
Aktivistët e të drejtave të njeriut paralajmërojnë se mungesa e mbështetjes financiare rrezikon përpjekjet për drejtësi dhe llogaridhënie për viktimat palestineze. /mesazhi