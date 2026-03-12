Hetimi paraprak zbulon se SHBA ishte përgjegjëse për sulmin vdekjeprurës ndaj një shkolle në Iran

Një hetim paraprak i ushtrisë amerikane ka arritur në përfundimin se forcat amerikane ishin përgjegjëse për një sulm vdekjeprurës më 28 shkurt ndaj një shkolle fillore në Iran, transmeton Anadolu.
Siç raportoi New York Times, duke cituar zyrtarë amerikanë dhe burime të tjera të njohura me gjetjet, në hetim thuhet se sulmi ndaj shkollës fillore Shajarah Tayyebeh ishte rezultat i një gabimi në identifikimin e objektivit në orët e para të luftës që Izraeli dhe SHBA-ja nisën kundër Iranit.
Oficerët në Komandën Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) gjeneruan koordinatat e sulmit duke përdorur të dhëna të vjetruara të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes (DIA), të cilat ende e identifikonin ndërtesën e shkollës si pjesë të një baze ushtarake iraniane aty pranë, një përcaktim që nuk ishte më i saktë.
Pentagoni nuk iu përgjigj kërkesës nga Anadolu për koment.
Gjetjet përputhen me një sërë analizash të mëparshme. CBS News kishte raportuar se një vlerësim paraprak amerikan kishte gjetur se forcat amerikane “me gjasë” ishin përgjegjëse, duke përmendur përdorimin e mundshëm të inteligjencës së vjetruar.
Raporti gjithashtu përputhet me analiza të mëparshme nga platforma hetimore Bellingcat dhe nga New York Times, të cilat gjetën prova se një raketë Tomahawk, një armë që vetëm SHBA-ja dihet se e posedon mes palëve në konflikt, goditi një kompleks të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) pranë shkollës.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, fillimisht fajësoi Iranin për sulmin, duke thënë se municionet e Teheranit nuk kishin saktësi. Sipas autoriteteve iraniane, sulmi vrau dhjetëra persona, shumë prej tyre fëmijë.
– Shumë media me përfundime të ngjashme
Disa media të tjera gjithashtu kanë treguar drejt përgjegjësisë së SHBA-së, duke u bazuar në imazhe satelitore, video të gjeolokalizuara dhe vlerësime të ekspertëve.
Wall Street Journal, duke cituar një zyrtar amerikan, raportoi se hetuesit ushtarakë amerikanë besojnë se forcat amerikane me shumë gjasë janë përgjegjëse, megjithëse ende nuk është arritur një përfundim përfundimtar. Zyrtari pretendoi se kishte tregues se ndërtesa mund të ishte përdorur si seli e IRGC-së.
New York Times, duke u mbështetur në imazhe satelitore dhe video të gjeolokalizuara, zbuloi se shkolla u godit në të njëjtën kohë me sulme precize ndaj një baze detare të IRGC-së aty pranë, ndërsa një ish-zyrtar i Forcave Ajrore të SHBA-së tha se shpjegimi më i mundshëm ishte “identifikimi i gabuar i objektivit”.
BBC Verify raportoi për disa pika goditjeje dhe shenja djegieje rreth shkollës dhe objekteve të IRGC-së aty pranë, me analistë që thanë se modeli i dëmit sugjeronte përdorimin e një municioni depërtues.
Një rindërtim nga gazeta britanike The Guardian gjithashtu tregoi se shkolla ndodhej drejtpërdrejtë pranë një kompleksi të IRGC-së, të ndarë vetëm nga një mur i ndërtuar në vitet e fundit.
Middle East Eye, duke cituar të mbijetuar dhe ekipet e shpëtimit, raportoi për një sulm të mundshëm me “goditje të dyfishtë”, respektivisht një shpërthim i dytë që goditi zonën pak pas të parit, duke goditur ata që kishin kërkuar strehim.
CBC News theksoi se sulmi përkoi me valën e parë të sulmeve SHBA-Izrael në jug të Iranit.
UNESCO e përshkroi vrasjen e nxënësve si “një shkelje të rëndë” të mbrojtjes së objekteve arsimore sipas së drejtës humanitare ndërkombëtare dhe bëri thirrje për një hetim të plotë. Deri tani, asnjë palë nuk e ka marrë zyrtarisht përgjegjësinë.