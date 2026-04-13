Hezbollahu pretendon 11 sulme ndaj objektivave izraelite, sirenat bien 15 herë në veri të Izraelit

Grupi Hezbollah ka bërë të ditur se ka kryer 11 sulme ndaj objektivave izraelite, ndërsa sirenat e alarmit ajror ranë 15 herë në veri të Izraelit pas lëshimeve nga Libani, transmeton Anadolu.
Në një seri deklaratash, grupi libanez tha se përdori dronë për të goditur vendbanimin Metula, objektiva ushtarake në Avivim dhe Kiryat Shmona, si dhe grumbullime të ushtarëve izraelitë në Shlomi dhe Shomera.
Grupi tha se sulmet me dronë gjithashtu goditën një kodër në qytetin kufitar Odaisseh në jug të Libanit, duke shkaktuar zjarr në vend.
Ai gjithashtu tha se lëshoi raketa ndaj vendbanimit Dovev, grumbullimeve të trupave në Kfar Giladi dhe goditi një tjetër grumbullim trupash në Misgav Am me raketa dhe me dronë.
Grupi tha se sulmet ishin në mbrojtje të Libanit dhe popullit të tij dhe në përgjigje të shkeljeve izraelite të një armëpushimi dhe sulmeve të përsëritura ndaj fshatrave në jug të Libanit.
Në Izrael, sipas të dhënave të Komandës së Frontit të Brendshëm të ushtrisë, sirenat ranë 15 herë në zonat veriore që nga mesnata, përfshirë shtatë alarme për raketa dhe tetë për dronë.
Alarmet u aktivizuan në disa vendbanime, përfshirë Metula, Tel Hai, Kfar Giladi, Beit Hillel, Kiryat Shmona, Misgav Am, Dovev, Margaliot, Shtula dhe Zarit.
Transmetuesi Channel 12 raportoi se gjashtë dronë të lëshuar nga Libani depërtuan në veri të Izraelit brenda katër orësh, me pesë të interceptuar dhe një ende në ndjekje. Nuk u raportuan menjëherë viktima apo dëme.
Verifikimi i pavarur i viktimave dhe dëmeve nuk ishte i mundur, pasi Izraeli mban censurë të rreptë mbi ndikimin e sulmeve të Hezbollahut.
Ndërkohë, ushtria izraelite tha se dy ushtarë nga Divizioni 98 u plagosën dje nga copëza predhash pas një rakete në jug të Libanit dhe u dërguan në spital.
Sipas deklaratave të mëparshme ushtarake, Izraeli ka dislokuar pesë divizione si pjesë e ofensivës tokësore në vazhdim në jug të Libanit.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, të paktën 2.055 persona janë vrarë dhe 6.588 të tjerë janë plagosur që kur Izraeli zgjeroi ofensivën në vend më 2 mars pas një sulmi ndërkufitar nga Hezbollah.
Ushtria izraelite tha se 12 ushtarë të saj janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur në jug të Libanit që nga fillimi i konfliktit aktual.
Përshkallëzimi vjen megjithëse Bejruti dhe Tel Avivi kanë rënë dakord të mbajnë takimin e tyre të parë më 14 prill në Washington për të siguruar një armëpushim dhe për të nisur bisedime të drejtpërdrejta.
Izraeli mban të pushtuara zona në jug të Libanit, disa prej dekadash, që nga konflikti i mëparshëm midis tetorit 2023 dhe nëntorit të vitit pasues.