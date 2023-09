Hill: Lajçak po punon për zgjidhje që nuk do të imponohen, ato nuk qëndrojnë shumë

Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, vlerësoi se zgjidhjet e imponuara nuk mund të zgjasin shumë.

Por, Hill shtoi se mendon se i dërguari special i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është duke punuar për të gjetur një zgjidhje për atë proces që nuk do të imponohet.

“E dini, zgjidhjet që imponohen nuk zgjasin shumë. Ju dëshironi zgjidhje që do të vijnë natyrshëm. Jam i sigurt se zoti Lajçak po punon për to”, tha Hill për mediumin serb “Blic”, pas rundit të ri të dialogut në Bruksel.

Ai deklaroi se ndihet krenar për mbështetjen që SHBA-ja i jep Lajçakut, por edhe se i vjen mirë që SHBA-ja është e përfshirë drejtpërdrejt në atë proces përmes të dërguarit të saj special, Gabriel Escobar.

“Kam punuar në proceset e paqes dhe e di sa e vështirë është, çfarëdo që të bësh dikush do të zemërohet… Do të doja që kjo çështje të zgjidhej, e di që është e vështirë për të gjithë. Por mendoj se Serbia ka një të ardhme të ndritur dhe do të doja që ajo të fokusohej në të”, tha ambasadori Hill.

Duke folur për marrëdhëniet ndërmjet SHBA-së dhe Serbisë, ai vlerësoi se dy vendet kanë një dialog shumë të mirë, por se mund të arrihet më shumë.

“Ajo që mund të them është se ka një konsensus në rritje në SHBA se ne duhet të përmirësojmë marrëdhëniet me Serbinë dhe se ne duhet të jemi miq dhe partnerë përsëri”, tha Hill.