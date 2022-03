Hipoglicemia – A mund të vuani nga sheqeri i ulët në gjak pa patur diabet?

AgroWeb duke u bazuar në njohuritë e ekspertëve të mjekësisë, ju informon më tepër rreth lidhjes midis hipoglicemisë dhe diabetit.

Hipoglicemia ose sheqeri i ulët në gjak është diçka serioze, sepse truri dhe trupi juaj, varen nga sheqeri në gjak për të prodhuar energjinë që i duhet për të funksionuar rregullisht.

Injorimi i simptomave të hipoglicemisë për një kohë të gjatë gjithashtu mund të rezultojë në kriza, humbje të vetëdijes, lëndime dhe ndoshta vdekje.

Ju mund të keni hipoglicemi edhe nëse nuk keni diabet, kjo ndodh kur trupi juaj nuk mund të stabilizojë sheqerin në gjak.

Por hipoglicemia mund të lidhet gjithashtu edhe me prediabetin, një gjendje në të cilën sheqeri fillon të grumbullohet në qarkullimin tuaj të gjakut dhe prodhimi i insulinës bëhet më i dobët, duke luhatur dhe ulur nivelin e sheqerit në gjak.

Historia familjare, mungesa e ushtrimeve fizike dhe yndyra e tepërt në trupin tuaj, veçanërisht në zonën e barkut, mund të rrisin shanset tuaja për prediabet.

Simptomat e sheqerit të ulët në gjak, ndryshojnë nga personi në person.

Ato mund të jenë:

dridhje

uri

dhimbje koke

shikim i turbullt

përgjumje

marrje mendsh

konfuzion ose çorientim

Episodet hipoglicemike mund të ndodhin edhe natën, duke ju dhënë makthe ose djersitje natën.

Çfarë mund të bëni:

Mbani shënime

Nëse përjetoni episode të përsëritura të hipoglicemisë atëherë mund të jetë diçka më e madhe. Prandaj është mirë t’i regjistroni të gjitha këto raste.

Kur keni një episod hipoglicemik, regjistroni kohën kur ndodh, simptomat, çfarë keni ngrënë ose pirë, ilaçet që po merrni dhe nivelin e stresit.

Ndajini këto shënime me mjekun tuaj sepse ky informacion mund t’i ndihmojë ata të bëjnë një diagnozë më të shpejtë.

Bëni një vizitë tek mjeku

Për të parë nëse hipoglicemina juaj lidhet ose jo me diabetin, duhet të kryeni testet e nevojshme tek mjeku.

Mjeku juaj do të rishikojë simptomat tuaja, do të studiojë faktorët e rrezikut dhe më pas do të urdhërojë një test të glukozës për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak.

Ky test përfshin marrjen e një mostre gjaku dhe mund të përfshijë një agjërim 8-orësh brenda natës ose një agjërim më të gjatë të mbikëqyrur (48 deri në 72 orë).

Ku do të kontrollohen nivelet e glukozës në gjak çdo disa orë.

Gjithashtu mjeku juaj mund të urdhërojë një tjetër test, i cili përfshin konsumimin e një vakti të përzier.

Gjatë këtij testi, ju do të konsumoni pije ose ushqime që përmbajnë proteina, yndyrna dhe sheqerna, të cilat rrisin sheqerin në gjak dhe, nga ana tjetër, bën që trupi juaj të prodhojë më shumë insulinë.

Në këtë mënyrë do të kontrollohen nivelet e sheqerit në gjak dhe mjeku do të mund të përcaktojë gjëndjen tuaj shëndetësore.

Kujdesuni të konsumoni ushqimet e duhura

Në rast se diagnostikoheni me hipoglikemi, atëherë duhet të merrni parasysh shpeshtimin e vakteve tuaja për të menaxhuar nivelet e sheqerit në gjak.

1- Ushqimet duhet të përfshijnë proteina (mish, bishtajore, arra dhe fara), karbohidrate komplekse (makarona gruri, drithëra dhe patate), ushqime me shumë fibra (bukë me drithëra, perime dhe fruta të freskëta) për të balancuar thithjen e sheqerit.

2- Reduktoni sasitë e sheqerit të përpunuar.

3- Mbani me vete diçka të ëmbël si rrush të thatë, arra ose edhe një portokall, në tast se përjetoni një krizë.

4- Konsumoni diçka të lehtë para dhe pas aktivitetit fizik.

5- Ju gjithashtu nuk duhet të konsumoni alkoolin dhe ndoshta edhe kafeinën.

Por nëse vendosni t’i konsumoni këto pije shoqërojini me diçka të lehtë për të ekuilibruar sheqerin në gjak./AgroWeb.org