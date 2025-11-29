Histamina – ‘shkaktari i heshtur’ që vepron pas alergjive, dhimbjeve të kokës dhe problemeve me tretjen: Si ta largoni nga trupi

Histamina është një substancë kimike që lirohet nga sistemi imunitar. Ajo njihet më së shumti për rolin e saj në shkaktimin e simptomave të alergjisë, por gjithashtu ka funksione të tjera të rëndësishme, si rregullimi i ciklit të gjumit e zgjimit dhe funksioneve njohëse
Kur gjithçka është në ekuilibër, histamina ndihmon trupin të mbrohet nga substancat e huaja. Problemi lind kur trupi prodhon shumë histaminë ose nuk e zbërthen mjaftueshëm shpejt. Kjo mund të çojë në një gjendje të njohur si intolerancë ndaj histaminës, e cila shkakton një sërë simptomash të pakëndshme, nga dhimbja e kokës dhe lodhja, deri te problemet me tretjen dhe ciklet menstruale të çrregullta.
Çfarë është histamina
Histamina është një substancë që lirohet nga sistemi imunitar për të dërguar sinjale midis qelizave. Ajo ka shumë funksione, por është më e njohur për rolin e saj në reaksionet alergjike dhe anafilaktike.
Alergjitë përfaqësojnë reagimin e trupit ndaj një proteine të huaj (alergjeni). Në shumicën e rasteve, këto proteina janë të padëmshme. Megjithatë, nëse një person është alergjik, sistemi imunitar reagon tepër ndaj pranisë së tyre. Kjo zinxhir reaccionesh çon në lirimin e histaminës, e cila shkakton simptomat tipike të alergjisë. Në rastet më të rënda mund të ndodhë anafilaksia, një reaksion që përfshin gjithë trupin dhe mund të jetë kërcënues për jetën.
Histamina ruhet kryesisht në mastocite (qeliza të bardha të gjakut që gjenden në indet lidhëse) dhe bazofile (qeliza të tjera të bardha të gjakut). Mastocitet janë të pranishme:
nën lëkurë,
pranë enëve të gjakut dhe limfës,
në nerva, mushkëri dhe zorrë.
Çfarë bën histamina
Histamina rregullon funksione të shumta trupore dhe ka rol kyç në reagimin inflamator. Efekti varet nga receptori me të cilin lidhet; studiuesit kanë identifikuar katër lloje receptorësh histamine:
H1 receptorët
Gjenden në tru, në muskujt e lëmuar të rrugëve të frymëmarrjes dhe në enët e gjakut. Aktivizimi i tyre shkakton:
kruarje të lëkurës,
zgjerim të enëve të gjakut,
ulje të tensionit,
rrahje të shpejta të zemrës,
skuqje,
ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes,
dhimbje dhe rrjedhje të lëngjeve në inde (frymje, rrjedhje hundësh).
Jashtë reaksioneve alergjike, H1 receptorët ndihmojnë në:
rregullimin e gjumit e zgjimit,
kontrollin e oreksit, temperaturës, emocioneve, kujtesës dhe të nxënit.
H2 receptorët
Janë kryesisht në qelizat e stomakut që prodhojnë acid dhe në muskujt e zemrës. Aktivizimi i tyre shkakton:
prodhim të acidit gastrik,
stimulim të gjëndrave mukoze në rrugët e frymëmarrjes,
rënie të tensionit,
skuqje, dhimbje koke, takikardi dhe ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes.
H3 receptorët
Ndodhen në sistemin nervor qendror, ku rregullojnë lirimin e histaminës dhe neurotransmetuesve si dopamina, noradrenalina dhe acetilkolina. Aktualisht po studiohen barnat që bllokojnë H3 receptorët për trajtimin e sëmundjeve neurodegjenerative.
H4 receptorët
Gjenden në palcën e kockave dhe qelizat e gjakut në formim. Ata luajnë rol në sëmundjet inflamatore dhe autoimune, shkruan Cleveland Clinic.
Sëmundjet që lidhen me histaminën
Histamina është përfshirë në disa gjendje alergjike:
dermatit atopik (ekzemë),
dermatit kontakti, i shkaktuar nga bimë si dredhka helmuese, metale (nikël), aroma ose konservues,
riniti alergjik (ethet e barit),
astma alergjike,
konjunktiviti alergjik (pezmatimi i syve).
Çfarë është intoleranca ndaj histaminës
Ndodh kur trupi ka niveli të lartë histamine për shkak se nuk mund ta shpërbëjë siç duhet. Simptomat mund të përfshijnë:
dhimbje koke ose migrenë,
hundë të zëna,
lodhje,
skuqje ose kruarje në lëkurë,
çrregullime të tretjes,
cikle menstruale të parregullta.
Si mund të largohet histamina nga organizmi
Mjekët mund të rekomandojnë disa trajtime:
Antihistaminikët H1: bllokojnë receptorët H1 dhe lehtësojnë simptomat e alergjive (kruarje, rrjedhje hundësh, etj.). Mund të jenë në formë tabletash, kremrash, shurupesh ose pikash për sy.
Antihistaminikët H2: përdoren për çrregullime të tretjes si ulcera dhe refluksi gastroezofageal, sepse zvogëlojnë sekretimin e acidit në stomak.
Kortikosteroidet: ulin inflamacionin e shkaktuar nga histamina dhe përdoren në trajtimin e astmës.
Adrenalina (epinefrina): përdoret në rastet emergjente të anafilaksisë për të zgjeruar rrugët e frymëmarrjes dhe për të rritur tensionin.
Suplementet: vitamina C, bakri dhe vitamina B6 mund të ndihmojnë në uljen e histaminës – por vetëm nën këshillën e mjekut.
Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore
Nëse shfaqen shenja alergjie sezonale ose reagime të përsëritura që ndikojnë në jetën e përditshme, duhet bërë testim për alergji dhe intolerancë ndaj histaminës. Mjeku do të përcaktojë nëse problemi është alergjik apo metabolik dhe do të japë trajtimin e përshtatshëm.