Holanda njofton mbështetje të re ushtarake me vlerë gati 300 milionë dollarë për Ukrainën

Holanda ka njoftuar një paketë të re të mbështetjes ushtarake prej 250 milionë eurosh (mbi 290 milionë dollarë) për Ukrainën, të siguruar përmes Listës së Kërkesave me Prioritet të Ukrainës (PURL) për të ofruar armë dhe pajisje që Kievit i nevojiten urgjentisht, transmeton Anadolu.
Ministri holandez i Mbrojtjes, Ruben Brekelmans, zbuloi kontributin gjatë takimeve në Bruksel.
Përmes mekanizmit PURL, NATO po koordinon blerjen e pajisjeve kritike të mbrojtjes nga SHBA-ja nga aleatët e tjerë të NATO-s.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, mekanizmi PURL mundëson dorëzimin e kapaciteteve që Ukraina “ka nevojë urgjente dhe nuk mund të dorëzohet në asnjë mënyrë tjetër”, duke përfshirë pajisje të mbrojtjes ajrore, raketa, municione F-16 dhe sisteme të tjera të nxjerra nga rezervat amerikane.
Brekelmans e lidhi paketën e re me sulmet e intensifikuara ruse.
“Kjo fundjavë ishte një tjetër pikë e ulët e trishtueshme në fushatën terroriste ruse nga ajri. Ukraina ka nevojë urgjente për më shumë mbështetje ushtarake për t’u mbrojtur nga këto sulme ajrore dhe për të kaluar dimrin e ashpër”, tha Brekelmans.
“Me këtë mbështetje prej 250 milionë eurosh nëpërmjet mekanizmit PURL, Holanda jep një kontribut të konsiderueshëm për këtë”, shtoi ai.
Ai tha se përpjekjet e vazhdueshme diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja për t’i dhënë fund luftës nuk duhet të pengojnë mbështetjen ushtarake për Kievin.
Brekelmans tha se paketa e fundit riafirmon angazhimin afatgjatë të Hagës ndaj Kievit, duke theksuar se është “shumë e rëndësishme” që pjesa tjetër e aleatëve evropianë të vazhdojë ta bëjë këtë.
“Bëhet fjalë për sigurinë e gjithë neve”, theksoi ai.