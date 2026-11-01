Honda zhvillon teknologjinë që do t’i karikojë veturat elektrike gjatë vozitjes

Kompania japoneze Honda po zhvillon një teknologji të re që do t’u mundësojë veturave elektrike të karikohen pa tel gjatë lëvizjes, duke zvogëluar nevojën për ndalesa të shpeshta në pikat e karikimit.
Projekti po realizohet në bashkëpunim me kompanitë japoneze Taisei Corporation dhe Taisei Rotec Corporation. Të tri kompanitë kanë zhvilluar teknologjinë bazë për një sistem që mundëson transmetimin pa tel të energjisë elektrike përmes një infrastrukture të vendosur në rrugë. Testimet demonstruese pritet të nisin më 1 prill 2027.
Sistemi funksionon përmes njësive të transmetimit të energjisë të vendosura nën sipërfaqen e rrugës, të cilat krijojnë një fushë magnetike. Një pajisje marrëse e instaluar në automjet e pranon energjinë dhe e përcjell atë drejt baterisë, pa pasur nevojë për kabllo apo lidhje fizike.
Teknologjia është projektuar për një gamë të gjerë automjetesh, nga veturat elektrike për përdorim personal deri te kamionët dhe automjetet e mëdha komerciale. Honda synon që fillimisht ta përdorë atë në sektorët e logjistikës dhe transportit, ku automjetet përshkojnë distanca të gjata dhe duhet të qëndrojnë sa më pak kohë të ndaluara.
Sipas planit, deri në fund të vitit 2026 do të ndërtohet një rrugë testuese, ku do të vlerësohen qëndrueshmëria e infrastrukturës, efikasiteti i transmetimit të energjisë dhe siguria e sistemit. Testimet do të përfshijnë edhe kontrolle për të parandaluar rrjedhjen e padëshiruar të fushës elektromagnetike.
Një nga objektivat kryesore është verifikimi i funksionimit të sistemit me fuqi deri në 150 kilovat, veçanërisht për automjetet e mëdha komerciale. Gjithashtu, do të testohet besueshmëria e transmetimit të energjisë kur automjetet lëvizin me shpejtësi të lartë.
Honda synon që kjo teknologji të zvogëlojë kohën e nevojshme për karikimin e veturave elektrike dhe të rrisë efikasitetin e transportit. Nëse rezultatet janë të suksesshme, sistemi mund të ndihmojë veçanërisht kompanitë e transportit, automjetet e të cilave kalojnë shumë orë në rrugë.
Megjithatë, teknologjia është ende në fazën e testimit dhe kërkon zhvillim të mëtejshëm përpara se të përdoret gjerësisht në rrugët publike. Një nga sfidat kryesore mbetet ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së nevojshme, si dhe përshtatja e automjeteve për të pranuar energjinë gjatë lëvizjes.