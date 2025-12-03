Hong Kongu vazhdon kërkimin për 31 persona të zhdukur pas zjarrit vdekjeprurës

Ekipet e kërkimit në Hong Kong vazhduan edhe sot raundin e dytë të operacioneve për të gjetur 31 persona që ende rezultojnë të zhdukur pas një zjarri që përfshiu një kompleks banimi dhe vrau 159 persona, transmeton Anadolu.
Sipas “South China Morning Post”, si pasojë e zjarrit u lënduan 79 persona, përfshirë 12 zjarrfikës.
Një komision i pavarur i drejtuar nga një gjyqtar do të kryejë gjithashtu një hetim mbi zjarrin vdekjeprurës.
Kryeshefi Ekzekutiv John Lee Ka-chiu tha se zgjedhjet për Këshillin Legjislativ do të mbahen të dielën siç ishte planifikuar, pavarësisht spekulimeve të mëparshme se ato mund të shtyheshin për shkak të zjarrit.
Javën e kaluar, të mërkurën, Hong Kongu përjetoi zjarrin më të rëndë në dekada në zonën Wang Fuk Court në Tai Po, i cili vazhdoi për 43 orë, duke përfshirë shtatë blloqe banimi me më shumë se 1.900 apartamente.
Autoritetet e Hong Kongut thanë se stirofori shumë i ndezshëm dhe rrjeta nën standarde bënë që zjarri të përhapej me shpejtësi.
Autoritetet u kanë urdhëruar 300 ndërtesave në Hong Kong që të heqin rrjetën e skelave deri të shtunën.
Kompleksi përbëhet nga tetë kulla me një popullsi të vlerësuar prej mbi 4.000 banorësh.
Deri tani, autoritetet kanë arrestuar 21 persona, përfshirë kontraktorin kryesor, një konsulent inxhinierik dhe një nënkontraktor nga kompania e skelave.