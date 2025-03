Hoti i pakënaqur me Abdixhikun: Rezultat i dobët zgjedhor, LDK-ja ka nevojë për lidership të ri

Anëtari i Kryesisë i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka deklaruar se partia ka nevojë për lidership të ri, teksa u shpreh se në katër vitet e fundit, lidershipi aktual është angazhuar për ristrukturim të partisë në degë, por shtoi se “jo në pak raste kjo është bërë në mënyrë selektive”.

Ai ka thënë se rezultati zgjedhor i LDK-së nuk është i kënaqshëm e as i përafërt me atë që kemi shpresuar “pas katër vitesh përgatitje”.

“Prandaj, për të kthyer besimin e anëtarësisë dhe elektoratit të gjerë, LDK-ja ka nevojë për lidership të ri. Nuk ka rrugë tjetër për rikthimin e besimit në LDK. LDK-ja ka nevojë për një lidership me qasje ekipore, që është gjithëpërfshirës, me orientime të qarta politike të qendrës së djathtë, që mbledh rreth vetes profesionistë dhe e rikthen LDK-në në epiqendrën e profesionistëve më të mirë të Kosovës, siç ka qenë LDK-ja. LDK-ja ka nevojë për një lidership që punon me transparencë të plotë karshi strukturave partiake në të gjitha nivelet, që e kthen partinë në funksionimin statutar, që merr vendime kolegjiale në bazë të statutit të LDK-së (që është kushtetuta e partisë) dhe në konsultim të gjerë me strukturat qendrore dhe lokale të partisë. LDK-ja ka nevojë për një lidership ekipor që i fashit përçarjet, që tregon kujdes ndaj të gjithë aktivistëve të rinj e të vjetër, që i bën bashkë të gjitha copat e LDK-së në të katër anët e vendit dhe në diasporë” ka shkruar Hoti në Facebook.

Ish-deputeti i partisë opozitare ka theksuar se lidershipi aktual, që drejtohet nga Lumir Abdixhiku, duhet të mbështesë ndryshimin brenda LDK-së, duke shtuar se LDK-ja mund ta kthejë besimin së bashku.

Ai ka ftuar partinë që t’i lë anash mëritë dhe pakënaqësitë dhe “t’i përkushtohemi fuqizimit të LDK-së për interes të Kosovës”.

Hoti foli edhe për votat e diasporës, duke thënë se Lëvizja Vetëvendosje është votuar në mënyrë joproporcionale krahasuar me votimin në Kosovë. Ai u shpreh se është shqetësuese, duke shtuar se ky fenomen nuk është i natyrshëm.