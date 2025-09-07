Houthit e Jemenit paralajmërojnë përshkallëzim të sulmeve ndaj Izraelit

Grupi Houthi në Jemen ka deklaruar se do të rrisë sulmet kundër Izraelit dhe ka bërë thirrje që linjat ajrore të largohen nga aeroportet izraelite, duke i quajtur ato të pasigurta.
Paralajmërimi erdhi disa orë pasi dronët e tyre goditën sallën e pasagjerëve në aeroportin Ramon, pranë qytetit Eilat.
Houthit thanë se një dron goditi drejtpërdrejt aeroportin, dy të tjerë shënjestruan objektiva ushtarake në shkretëtirën Negev, ndërsa një tjetër goditi qytetin Ashkelon.
Grupi theksoi se nuk do të tërhiqet nga mbështetja për Gazën, pavarësisht pasojave.