Hovenier uron 14-vjetorin e Pavarësisë: Duam njohje të ndërsjellë me Serbinë, pa sakrifikuar sovranitetin apo shkelur Kushtetutën e Kosovës

Ambasadori i SHBA-së, Jeffrey Hovenier, përmes një letre ka uruar Kosovëm për 14 vjetorin e pavarësisë.

Ai ka thënë se të arriturat e Kosovës përgjatë 14 viteve të shkurta nuk janë asgjë më pak se mrekulli – demokraci e gjallë, ekonomi e aftë, si dhe lidership që Kosova e përçon përtej kufijve të saj.

“Kosova sot feston 14 vjet pavarësi – 14 vjet si vend sovran dhe si partnere e besueshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të arriturat e Kosovës përgjatë 14 viteve të shkurta nuk janë asgjë më pak se mrekulli – demokraci e gjallë, ekonomi e aftë, si dhe lidership që Kosova e përçon përtej kufijve të saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenare që e quajmë Kosovën partnere dhe mike”, tha ambasadori.

Hovenier, duke thënë se partnerët i ndihmojnë njëri-tjetrit, tregoi për ndihmën e vazhdueshme që SHBA-ja i ka dhënë Kosovës, përfshirë rastin me pandeminë COVID-19.

Ai tha se Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar Kosovën me doza të vaksinës anti-COVID, në vlerë 10 milionë dollarë.

“Për këtë arsye ishin aq të lumtur që javën e shkuar patëm mundësinë të ndajmë edhe gjysmë milioni të dozave të sigurta, efektive në luftën tonë të përbashkët kundër Covid-19. Gjithsej, populli amerikan i ka dhuruar më shumë se një milion doza të vaksinave dhe pothuajse 10 milionë dollarë ndihmë për t’ju mbajtur juve dhe familjeve tuaj të shëndetshëm dhe të sigurt”, tha tutje.

Po ashtu ambasadori premtoi partneritet të qëndrueshëm Amerikë – Kosovë.

“Përderisa e festojmë bashkërisht këtë ditë të shënuar, ju premtoj se partneriteti i qëndrueshëm që e gëzojmë në mes të dy vendeve tona – Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës – do të vazhdojë vetëm të rritet në vitet e ardhshme”, u shpreh Hovenier.

Në fund ambasadori amerikan ripërsëriti deklarimin e tij se SHBA-ja mbështet dialogun me arritje të marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbisë të përqendruar në njohjen e ndërsjellë pa sakrifikuar sovranitetin e Kosovës, apo shkelur kushtetutën e saj.

“Si do ta bëjmë këtë? Së bashku! Së pari, duke e mbështetur përparimin në dialogun e lehtësuar nga BE- ja. Dëshirojmë të shohim Kosovën plotësisht të angazhuar në rajon dhe të integruar në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Kjo do të thotë arritje të marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbisë të përqendruar në njohjen e ndërsjellë PA sakrifikuar sovranitetin e Kosovës, integritetin e saj territorial apo shkelur Kushtetutën e saj”, pohoi ai.

Ambasadori përmendi tri pika të qëndrueshme që sipas tij do të krijohet progres në Kosovë, pas arritjes së marrëveshjes me Serbinë.

“Së pari, nënkupton vazhdimin e mbështetjes së zhvillimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë shumetnike, forcë tokësore mbrojtëse të ndërveprueshme me NATO-n, e cila jo vetëm që është e aftë për të mbrojtur kufijtë e Kosovës, por që gjithashtu, ashtu siç tashmë e demonstruar, kontribuon në misionet e përbashkëta të sigurisë globale dhe mbështet reagim efikas ndaj fatkeqësive natyrore.

Së dyti, duke mbështetur përpjekjet drejt qeverisjes së mirë dhe duke forcuar edhe më tej institucionet e pavarura të sundimit të ligjit, ne dëshirojmë ta ndihmojmë Kosovën përderisa vazhdon të ndërtojë institucione publike të qëndrueshme, efikase që ofrojnë shërbime dhe ndajnë drejtësi në mënyrë të drejtë për të gjithë qytetarët përderisa njëkohësisht çrrënjosin korrupsionin.

Së treti, dhe në fund, do të vazhdojmë t’ju ndihmojmë përderisa ndërtoni ekonomi të qëndrueshme dhe dinamike. Një ekonomi që i jep përparësi diversifikimit të burimeve të energjisë dhe që ka furnizim të sigurt dhe të qëndrueshëm me energji elektrike; që krenohet me një sektor të fortë privat; tërheq investime të huaja të drejtpërdrejta; mbron mjedisin; dhe ruan talentin inovativ. Pra, sot, qëndrojmë përkrah Kosovës për të festuar me ju. Ju urojmë për të gjitha të arriturat dhe mirëpresim mundësitë për t’ju mbështetur përderisa i shfrytëzoni mundësitë që i keni përpara”.

