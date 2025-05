Hoxha për incidentin në veri: Maturanti s’kishte shenja dhune në qafë, ishte vizatim me marker

Një incident në Mitrovicën e Veriut më 23 maj ku një polic pretendohet se e ka dhunuar fizikisht një maturant të komunitetit serb ka shkaktuar reagime të shumta.

Lidhur me këtë rast Policia e Kosovës të dielën ka mbajtur një konferencë për media në të cilën drejtori i përgjithshëm, Gazmend Hoxha ka thënë se maturanti nuk ka pasur shenja dhune në qafë por vizatime me ngjyrë.

Sipas Hoxhës, edhe vetë pala në deklaratën në polici në prezencë e prindit të tij ka thënë se kanë qenë vizatime me marker dhe se është traditë e maturantëve të ngjyrosen ashtu

“Në media është shfaqur një person që pretendohet se është përdorur dhunë e tepruar nga zyrtari policor. Në pjesën ku pretendohej te kishte gjak ishin vizatime me ngjyrë. Edhe vetë pala në deklaratën në polici në prezencë e prindit të tij ka thënë se kanë qenë vizatime me marker dhe ka thënë që është traditë e maturantëve të ngjyrosen ashtu. Maturanti nuk ka shenja dhune në qafë. Bazuar në fakte dhe dëshmi, pretendimet se ka pasur gjakosje të maturantit nga policia nuk qëndrojnë”, ka thënë Hoxha.

Hoxha ka thënë se në trupin e maturantit nuk ka pasur shenja të dhunës apo ndonjë lëndimi serioz.

“Është trajtuar bashkërisht me babin e tij dhe i njëjti është fotografuar nga zyrtarët tonë të policisë. Shihet që nuk ka ndonjë shenjë të dhunë apo lëndimit serioz. Njollosja në qafë ka ekzistua para intervenimit të zyrtarit tonë policor”, tha ai në konferencën për media të dielën.

Ndryshe, autoritetet serbe kanë lëshuar fletarrestim të shtunën për një pjesëtar të Policisë së Kosovës, në lidhje me një incident me maturantë më 23 maj në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.

Lajmi u bë i ditur nga ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Ivica Daçiq.

Daçiq tha në një njoftim se “polici i Kosovës Dylot Brahimi do të arrestohet sapo të jetë i qasshëm për policinë serbe, pa parashkrim, sa herë që kjo të jetë e mundur”.

Ndërsa, ministri në detyrë i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, theksoi se polici kishte vepruar në mënyrë “profesionale” dhe se ndërhyrja kishte për qëllim të ndalte përshkallëzimin pas provokimeve nga disa maturantë, të cilët, sipas tij, përdorën simbole nacionaliste dhe brohoritje shoviniste si “Kosova është zemra e Serbisë”.

Sveçla publikoi në Facebook një video ku dëgjohen maturantët duke kënduar këngën “Vidovdan” dhe duke bërtitur “Kosova është zemra e Serbisë” pranë urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicën e Veriut.

Polici është kritikuar se veproi në mënyrë “selektive” dhe përdori “forcë të tepruar” kur e ndali një maturant serb të Kosovës gjatë një feste të maturantëve në Mitrovicën e Veriut për shkak se, siç thuhet, ai i kishte provokuar njerëzit në një kafene aty pranë.