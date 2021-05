Hoxhë Fatmir Latifaj kryen me sukses operacionin në zemër, tregon gjendjen e tij

Imami i xhamisë së Shipolit, Fatmir Latifaj, ka njoftuar se e ka kaluar me sukses operacionin në zemër te cilin e bëri në një spital të Turqisë.

Përmes një postimi në Facebook, ai ka njoftuar se operimi ia ka eliminuar dy bllokada që pengonin elektricitetin e mirëfilltë të zemrës.

Hoxha ka falënderuar të gjithë ata që janë interesuar për gjendjen e tij shëndetësore.

Postimi i plotë:

Pas vështirësisë vjen lehtësimiTë dashurit e mi vëllezër dhe motra, me ndihmën e Allahut sot pas namazit të xhumasë iu nënshtrova një ndërhyrje kardiake që përmban në vete studim konstatim dhe intervenim në fushën elektrofiziologjike të zemrës, ku m’u eliminuan dy bllokada që pengonin elektricitetin e mirëfilltë të zemrës.Falë Zotit pastaj ndërhyrjes së mjekut dhe stafit të tij e kalova me sukses edhe këtë sprovë, ku pas disa ditëve të rehabilitimit do t’i kthehem Kosovës tonë të dashur.Qofshi të bekuar të gjithë ju që më kujtuat në lutjet tuaja, dhe ju që keni shprehur interesim për gjendjen time shëndetësore