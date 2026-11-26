Rreth 800 fëmijë dhe të rinj janë abuzuar seksualisht nga priftërinj dhe klerikë të tjerë në Dioqezën Katolike të Trierit në Gjermani, gjatë periudhës 1946–2021, ka zbuluar një studim i ri i publikuar të mërkurën, transmeton Anadolu.
Studiuesit e Universitetit të Trierit kanë identifikuar më shumë se 250 autorë dhe persona të dyshuar, sipas ekspertëve. Studimi përfshin vetëm rastet e njohura, ndërsa numri i viktimave që nuk kanë raportuar abuzimin për shkak të frikës apo turpit mbetet i panjohur.
Shumica e rasteve kanë ndodhur në rezidencat e priftërinjve, kishat, sakristitë, konviktet dhe shkollat me konvikt të drejtuara nga kisha. Disa nga autorët kanë shfrytëzuar edhe sakramentin e rrëfimit për t’iu afruar fëmijëve. Në 20 raste, abuzimi ka ndodhur në shtëpitë familjare të viktimave.
Studimi zbuloi se besimi i madh ndaj priftërinjve në komunitetet katolike dhe lidhjet e ngushta familjare ua vështirësonin fëmijëve të flisnin për abuzimet. Shumë viktima janë detyruar gjithashtu nga familjet e tyre të heshtin, duke bërë që abuzimet të mbeteshin të fshehura për vite me radhë.
Hulumtimi tregoi se disa drejtues të kishës kanë shmangur përgjegjësinë dhe kanë mbrojtur autorët e abuzimeve.
Organizata e viktimave „MissBit“ deklaroi se raporti përfundimtar zbulon rolin e zyrtarëve të kishës në mbulimin e rasteve dhe keqpërdorimin e pozitave të tyre.
Grupi theksoi se abuzimet kanë vazhduar edhe pas vitit 2021 dhe se do të vazhdojë të kërkojë përfshirjen e plotë të të mbijetuarve dhe vendosjen e përgjegjësisë së mirëfilltë.