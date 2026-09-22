Hulumtimi i ri paralajmëron se temperaturat globale mund të rriten deri në 3,25 gradë Celsius deri në vitin 2100

Temperaturat globale mund të rriten me rreth 3,25 gradë Celsius deri në fund të shekullit sipas politikave aktuale, duke e bërë skenarin më të rëndë zyrtar të klimës në Zvicër gjithnjë e më të mundshëm, sipas hulumtimeve nga Zvicra dhe Gjermania, transmeton Anadolu.
Studimi, i kryer nga studiuesit në ETH Cyrih dhe Universitetin e Leipzigut sugjeron se parashikimet e mëparshme klimatike mund të kenë nënvlerësuar ngrohjen e ardhshme, raportoi Swissinfo të martën.
“Për çdo trajektore emetimi pa shkurtime të menjëhershme dhe drastike të emetimeve, ne presim që ngrohja të jetë 25 për qind më e lartë,” tha Gergana Gyuleva, një studiuese e doktoraturës në ETH Zurich dhe autore kryesore e studimit.
“Ajo që ndodh në një botë 3 gradë Celsius nuk ndryshon nga rezultatet tona. Rezultatet tona ndryshojnë vetëm sa shpejt ose sa e mundshme bëhet kjo botë 3 gradë me Celsius,” tha ajo.
Gjetjet kanë implikime të veçanta për Zvicrën, e cila po ngrohet më shpejt se mesatarja globale. Një botë që është 3 gradë Celsius më e ngrohtë se nivelet para-industriale do të përkthehej në afërsisht 4,9 gradë Celsius ngrohje në Zvicër.
Vera më e nxehtë e vendit në histori ofroi një paraqitje të shkurtër të kushteve të tilla. Bazel regjistroi 58 ditë mbi 30 gradë Celsius, krahasuar me 41 në vitin 2003; Berna regjistroi 46 krahasuar me 29, ndërsa Cyrihu kishte 38 krahasuar me 27.
Skenarët e publikuar nga MeteoSwiss dhe ETH Zurich nëntorin e kaluar projektojnë rreth 30 ditë me temperatura mbi 30 gradë Celsius për zonën e Cyrihut në një verë tipike nën një skenar ngrohjeje 3 gradë Celsius.
Studiuesit rishikuan parashikimet e tyre duke llogaritur ndryshueshmërinë natyrore të klimës dhe matjet satelitore të çekuilibrit të energjisë së Tokës – ndryshimi midis energjisë diellore hyrëse dhe nxehtësisë së rrezatuar përsëri në hapësirë.
Studimi vlerëson gjithashtu se buxheti i mbetur global i karbonit është rreth një e pesta më i vogël se modelet e mëparshme të sugjeruara.
“Rezultatet tona tregojnë nevojën për zbutje më të shpejtë për një objektiv të caktuar të temperaturës,” tha Gyuleva.
Studiuesit theksuan se skenari i ngrohjes më të lartë nuk është i pashmangshëm, duke thënë se reduktimet e mëdha të emetimeve mund të kufizojnë ndjeshëm ngrohjen e ardhshme.