Humb jetën një person në Prizren, goditet nga rryma gjatë punës në shtyllë elektrike

Një person ka humbur jetën në Prizren, pasi dyshohet se është goditur nga rryma derisa ishte duke punuar në një shtyllë elektrike, duke rënë në tokë si pasojë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe ekipi i urgjencës, të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
“Raportohet se viktima m/k derisa ka qenë duke punuar në një shtyllë elektrike, është goditur nga rryma dhe si pasoj është rrezuar në tokë. Në vendin e ngjarjes kanë dal njësitë policore dhe ekipi i urgjencës të cilët kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në raportin e PK-së