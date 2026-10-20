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“Humba djalin, durova! Humba gruan, desh vdiqa por shpëtova”- Spartak Ngjela: Kur humba atdheun, depresioni më fundosi në pesimizëm të thellë! Mbajeni mend

Spartak Ngjela

Avokati Spartak Ngjela ka reaguar në rrjetet sociale mbi protestat që po ndodhin në Tiranë e mbarë vendin nga të rinjtë.

Sot ishte një tjetër protestë ku pati një dhunë të madhe policore dhe terror në lagjet e Tiranës. Kudo kishte të mitur shtrirë për tokë që qëlloheshin me shkopa gome dhe shkelma.

Ngjela ka shkruar në facebook një shprehje nga shkrimtari dhe përkthyesi Mitrush Kuteli, e cila tregon se brenga më e madhe e shqiptarit është humbja e atdheut.

Reagimi i Spartak Ngjelës:

Humba djalin, e durova

Humba gruan desh vdiqa, por shpëtova.

Por kur humba atdheun, depresioni shpirtëror më fundosi në një pesimizëm shumë të thellë.

Mbajeni mend se:

Këtë e kanë thënë shqiptarët e mëdhenj.

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