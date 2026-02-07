Humbi aftësinë për të folur gjatë një sulmi izraelit, fëmija nga Gaza mbijeton me mbështetjen e nënës së tij

Palestinezi 14-vjeçar, Suheyb Ismail Mutawwak, i cili u plagos rëndë në një sulm izraelit ndërsa po shkonte drejt një pike shpërndarjeje ndihmash në Gazën veriperëndimore, humbi aftësinë për të folur dhe përtypur për shkak të plagëve nga shrapneli, raporton Anadolu.
Sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës nuk synuan vetëm ndërtesat dhe infrastrukturën, por edhe trupat dhe ëndrrat e ardhshme të fëmijëve.
Pavarësisht muajve të trajtimit, Suheyb i paaftë të flasë, po mbijeton me ndihmën e nënës së tij.
Suheyb, i cili jeton me familjen e tij në veri të Rripit të Gazës, shkoi në pikën e shpërndarjes së ndihmave me shpresën për të gjetur ushqim për vëllezërit e motrat e tij më të vegjël për shkak të bllokadës së gjatë dhe urisë.
Megjithatë, ky udhëtim ia ndryshoi jetën në mënyrë të pakthyeshme. I plagosur rëndë në sulmin izraelit, fëmija humbi aftësinë për të folur dhe nuk mund të konsumojë më ushqim të fortë.
Një udhëtim i ndërmarrë me shpresën për të gjetur ndihmë ia ndryshoi jetën
Nëna e tij, Siham Nabil Mutawwak, duke folur për Anadolu, tha se djali i saj ishte një fëmijë i shëndetshëm dhe i gëzuar para sulmit.
Duke deklaruar se nuk kishin ushqim në shtëpi para se të shkonin për të marrë ndihma, ajo tha: “Atë ditë, djali im më tha: ‘Mami, do të shkoj me miqtë e mi, do të gjej diçka posaçërisht për vëllezërit e motrat e mia’. Ai nuk kishte ngrënë ëmbëlsira ose biskota për një kohë të gjatë. Ai u gëzua shumë kur dëgjoi se këto ishin midis ndihmave”.
Nëna tha se rreth një orë më vonë, ajo mori lajmin se djali i saj ishte qëlluar dhe se mjekët e thirrën për ta informuar se ai ishte sjellë në Spitalin Shifa.
Mutawwak e përshkroi skenën që pa në spital si “momentin më të vështirë të jetës sime”.
Sipas mjekëve, një copë shrapneli nga sulmi hyri në shpatullën e Suhejb dhe doli përmes mjekrës së tij. Fëmija, i cili pësoi dëmtime serioze në mjekër dhe gjuhë, iu nënshtrua disa operacioneve. Megjithatë, pavarësisht të gjitha ndërhyrjeve, ai humbi aftësinë për të folur.
“Kur ai u rikthye në vetëdije pas operacionit, kuptuam se nuk mund të fliste. Ai ka thyerje në nofull dhe nuk mund ta hapë gojën. Mjekët thonë se ai ka nevojë për një transplant nofulle dhe një implant platini. Ai ka nevojë për disa operacione të tjera, por nuk ka burime në Gaza”, tha Mutawwak.
“Ai shkoi të merrte ushqim dhe tani nuk mund të hajë më”
Suheyb, i cili u detyrua të migronte me familjen e tij në zonën ez-Zevayide në pjesën qendrore të qytetit të Gazës pas sulmit, aktualisht jeton në një tendë. Për shkak të bllokadës izraelite, qasja në ilaçe, furnizime mjekësore dhe ushqim të mjaftueshëm është pothuajse e pamundur.
Duke deklaruar se dëmtimi i nofullës së Suhejbit është ende duke vazhduar, nëna tha: “Pothuajse çdo javë një copë kocke bie nga goja e tij. Ka gjak. Njëherë ai pothuajse u mbyt. Ai shkroi: ‘Ka diçka në gojën time’. Më është dashur ta hap gojën me forcë dhe ta heq copën e kockës”.
Nëna Mutawwak tha se djali i saj, i cili ka humbur aftësinë për të folur, i shpreh ndjenjat e tij duke shkruar në telefon dhe se është më i mërzitur që nuk mund të largohet nga Gaza për trajtim. Djali i vogël shpesh e pyet nënën e tij: “Pse disa njerëz mund të shkojnë, por unë jo?”
Duke theksuar se djali i saj është shumë i lodhur psikologjikisht, ajo tha: “Ai sheh njerëz, sheh ata që shkojnë jashtë vendit për trajtim. Ai i mban të gjitha brenda. Meqenëse nuk mund të flasë, ai shpreh gjithçka duke shkruar”.