Humbi këmbën në një sulm izraelit, 13-vjeçari palestinez nuk dëshiron të heqë dorë nga futbolli

Salih Ahmed Hamid, 13-vjeç, nga lagjja Shuxhaije në lindje të qytetit të Gazës, nuk ka hequr dorë nga pasioni për futbollin, pavarësisht se humbi këmbën e djathtë në një sulm izraelit në vitin 2021, raporton Anadolu.
Pas sulmit, jeta e Salihut ndryshoi ndjeshëm. Ai humbi këmbën dhe filloi të kishte vështirësi në lëvizje, ndaj nisi të përdorte protezë për të vazhduar jetën e përditshme.
Salihu, i cili kishte luajtur futboll që nga fëmijëria, nuk mundi të qëndronte larg këtij sporti edhe pas humbjes së këmbës. Kur ka mundësi, ai mblidhet me shokët dhe luan futboll me protezën që përdor.
“Futbolli është një nga mënyrat për t’u kapur pas jetës”, tha Salihu, i cili kërkon të gjejë mënyra për të luajtur sërish futboll me protezën e tij të punuar në mënyrë artizanale.
– “Dëshira ime e vetme është të kem një protezë më të mirë”
Salihu tha se para sulmit shkonte në shkollë dhe luante futboll me shokët. “Dikur luaja shumë mirë futboll. Tani mund të luaj vetëm në mënyrë të kufizuar me këtë protezë që përdor”, tha ai.
Duke thënë se një protezë më e mirë do t’ia rriste mundësinë e lëvizjes dhe do ta ndihmonte t’i rikthehej më shumë futbollit, Salihu tha: “Dëshira ime e vetme është të kem një protezë më të mirë dhe ta zhvilloj edhe më shumë futbollin tim”.
Babai i tij, Ahmed Hamid, tha se Salihu para sulmit shkonte në shkollë, luante me shokët dhe e vazhdonte jetën normalisht.
Ai tha se djali i tij ka nevojë për kujdes dhe trajtim të rregullt mjekësor, si dhe për një protezë të përshtatshme që do t’ia lehtësonte lëvizjen dhe jetën e përditshme.
– Mbi 11 mijë fëmijë në Gaza kanë pësuar lëndime të rënda
Sipas të dhënave të UNICEF-it, më shumë se 11 mijë fëmijë në Gaza kanë nevojë për kujdes afatgjatë dhe rehabilitim për shkak të “lëndimeve të rënda që u kanë ndryshuar jetën”.
Sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), që nga tetori 2023, më shumë se 5 mijë persona në Rripin e Gazës kanë pësuar amputim të gjymtyrëve.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1.421 persona dhe janë plagosur 4.983 të tjerë.
Që nga tetori 2023, numri i përgjithshëm i viktimave nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës ka arritur në 74.022, ndërsa numri i të plagosurve në 175.098.
Ndërkohë, raportohet se nën rrënojat në Rripin e Gazës ndodhen ende mijëra trupa.
Për shkak të bombardimeve të pandërprera të ushtrisë izraelite dhe bllokadës së ashpër, civilët që nuk kanë qasje në ushqim, ujë të pastër, materiale mjekësore dhe strehim, përpiqen të mbijetojnë në kushte të vështira dhe me mundësi të kufizuara.