Humbja e peshës bëhet më e vështirë me moshën – këto janë strategjitë më të mira për sukses afatgjatë

Humbja dhe kontrolli i peshës mund të bëhen më të vështira me kalimin e moshës për shkak të uljes së masës muskulore, ndryshimeve hormonale, ngadalësimit të metabolizmit dhe problemeve shëndetësore.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se një peshë e shëndetshme mund të arrihet në çdo moshë përmes ndryshimeve të qëndrueshme në stilin e jetesës.
Në të 30-at, humbja graduale e masës muskulore mund të ngadalësojë metabolizmin.
Foto ilustruese
Për këtë arsye rekomandohet një dietë e ekuilibruar dhe ushqime të pasura me proteina, ndërsa planifikimi paraprak i vakteve mund ta bëjë më të lehtë ushqyerjen e shëndetshme.
Në të 40-at, ndryshimet hormonale, veçanërisht gjatë perimenopauzës te gratë, mund të ndikojnë në shtimin e yndyrës në zonën e barkut.
Edhe problemet me tiroiden mund të ndikojnë në metabolizëm.
Menaxhimi i stresit, ulja e ushqimeve të përpunuara dhe ndryshimet e vogla, por të qëndrueshme, mund të ndihmojnë.
Në të 50-at, sëmundjet kronike dhe disa ilaçe mund të ndikojnë në peshë.
Prandaj, kontrollet e rregullta mjekësore janë të rëndësishme.
Ndryshimi i rutinës së ushtrimeve dhe përfshirja e aktiviteteve të reja mund të ndihmojnë në ruajtjen e muskujve dhe shmangien e dëmtimeve.
Pas moshës 60 vjeç, artriti dhe problemet me kyçet mund ta kufizojnë aktivitetin fizik.
Ushtrimet me intensitet të ulët, si noti, aerobika në ujë dhe ushtrimet e forcës, mund të ndihmojnë në ruajtjen e muskujve, kockave dhe stabilitetit.
Një tjetër faktor i rëndësishëm është gjumi.
Mungesa e gjumit mund ta vështirësojë kontrollin e peshës, teksa mbipesha mund të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit.
Një orar i rregullt gjumi dhe shmangia e vakteve të mëdha dhe pajisjeve elektronike para gjumit mund të jenë të dobishme.
Në përgjithësi, humbja e peshës është e mundur në çdo moshë.
Ushqyerja e ekuilibruar, aktiviteti fizik, gjumi cilësor, menaxhimi i stresit dhe kontrollet mjekësore janë ndër faktorët kryesorë për një peshë të shëndetshme.