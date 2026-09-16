Humbni peshë pa hequr dorë nga karbohidratet – këto janë zgjedhjet më të mira

Karbohidratet nuk kanë pse të eliminohen nga dieta nëse synoni të humbni peshë.
Sipas dietologut Jared Meacham, rëndësi ka zgjedhja e burimeve të tyre.
Ushqimet pak të përpunuara, të pasura me fibra dhe lëndë ushqyese, mund t’ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur për më gjatë dhe të kontrolloni marrjen e kalorive.
Foto ilustruese
Ndër burimet më të mira të karbohidrateve përfshihen bishtajoret, si fasulet, thjerrëzat dhe qiqrat.
Ato përmbajnë një kombinim të mirë të fibrave dhe proteinave, të cilat ndihmojnë në rritjen e ndjesisë së ngopjes dhe në ruajtjen e energjisë.
Në listë përfshihen gjithashtu patatet, veçanërisht kur konsumohen të ziera ose të pjekura, si dhe tërshëra, e cila është e pasur me fibra.
Drithërat integrale, si orizi kaf, quinoa, elbi dhe bulguri, janë gjithashtu zgjedhje të mira, pasi ofrojnë fibra, vitamina dhe minerale.
Frutat e pyllit, pjepri dhe frutat e plota mund të jenë pjesë e një diete për humbje peshe, pasi përmbajnë ujë, fibra, vitamina dhe minerale.
Në këtë listë bëjnë pjesë edhe patatet e ëmbla, derisa kokoshkat e përgatitura me ajër, pa sasi të mëdha gjalpi apo vaji, mund të jenë një alternativë e mirë për një mesvakt me volum të lartë dhe relativisht pak kalori.
Eksperti thekson se nuk është e nevojshme të hiqni dorë nga karbohidratet për të humbur peshë.
Më e rëndësishme është krijimi i një deficiti kalorik, që do të thotë të konsumoni më pak kalori sesa shpenzon trupi.
Nga ana tjetër, rekomandohet të kufizohen ushqimet shumë të përpunuara dhe të pasura me kalori, si pijet me sheqer, ëmbëlsirat, biskotat, patatinat dhe sasitë e mëdha të bukës, makaronave apo orizit të rafinuar.
Veçanërisht pijet me kalori mund ta bëjnë më të vështirë humbjen e peshës, pasi shpesh nuk krijojnë të njëjtën ndjesi ngopjeje si ushqimet e plota.
Për të ndërtuar një vakt më të balancuar, karbohidratet mund të kombinohen me proteina dhe ushqime të pasura me fibra.
Për shembull, mund të zgjidhni tërshërë me kos grek dhe fruta, patate të pjekura me pulë dhe perime ose oriz kaf me tofu dhe perime.
Në fund, karbohidratet nuk janë domosdoshmërisht pengesë për të humbur peshë.
Zgjedhja e burimeve të duhura, kontrolli i porcioneve, një dietë e pasur me lëndë ushqyese dhe aktiviteti fizik mund t’ju ndihmojnë të arrini dhe të ruani peshën e dëshiruar.