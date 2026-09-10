Huthit arrijnë në portin strategjik të Mokhas në Jemen, marrin nën kontroll një ishull strategjik pranë Bab al-Mandabit

Forcat Huthi thuhet se kanë mbërritur të enjten në portin strategjik të Mokhas në Jemen, pranë Ngushticës Bab el-Mandeb, ndërsa mediat jemenase raportuan gjithashtu se grupi ka marrë kontrollin e ishullit Zuqar në Detin e Kuq, pa pasur konfirmim zyrtar nga Huthit apo forcat qeveritare, transmeton Anadolu.
Uebfaqja private Al-Masdar Online raportoi se forcat Huthi kanë marrë kontrollin e Hajsit dhe Al-Haukhahut, si dhe të zonave të gjera të disa rretheve në provincën Taiz në perëndim të vendit.
Hajsi është një nga vijat kryesore të frontit në betejën për bregdetin perëndimor të Jemenit, për shkak të pozicionit të tij strategjik që lidh rrethet jugore të Al-Hudajdës me rrugët e furnizimit që çojnë drejt Mokhas dhe Bab el-Mandebit.
Uebfaqja bëri të ditur se forcat Huthi kanë avancuar drejt portit të Mokhas në provincën Taiz, pasi forcat qeveritare janë tërhequr në jug, drejt provincës Lahixh.
Nuk pati menjëherë ndonjë koment nga forcat qeveritare lidhur me raportimet.
Mokha ka rëndësi të madhe ushtarake, pasi është një nga qytetet e Jemenit më të afërta me Bab el-Mandebin, një korridor i rëndësishëm ndërkombëtar detar që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe nëpër të cilin kalojnë anijet që udhëtojnë drejt dhe nga Kanali i Suezit.
Sipas korrespondentit të Anadolut, Huthit duket se po ushtrojnë presion mbi linjat e furnizimit dhe rrugët që lidhin provincat Taiz dhe Al-Hudajdah, me synimin për të avancuar drejt fronteve bregdetare dhe për të izoluar Mokhan.
Ndërkohë, platforma private jemenase Al-Hudhud tha se Huthit kanë marrë kontrollin e ishullit strategjik Zuqar në Detin e Kuq, pranë Ngushticës Bab el-Mandeb.
Nuk pati menjëherë ndonjë koment zyrtar nga grupi Huthi apo forcat qeveritare lidhur me raportimin.
Ishulli Zuqar ka rëndësi strategjike për shkak të pozicionit të tij në Detin e Kuq, pranë Bab el-Mandebit, një prej rrugëve detare më të rëndësishme në botë, duke i dhënë rëndësi për monitorimin e lundrimit, si dhe të lëvizjeve detare dhe ushtarake në këtë zonë.
Ishulli kishte qenë nën kontrollin e Forcave të Rezistencës Kombëtare, të rreshtuara me qeverinë dhe të drejtuara nga Tariq Saleh, anëtar i Këshillit Presidencial të Udhëheqjes.
Më herët të enjten, Forcat e Rezistencës Kombëtare, të rreshtuara me qeverinë, njoftuan krijimin e një qendre komanduese në jug të Mokhas, pas avancimeve të Huthive në disa fronte në Jemenin perëndimor.
Zyra e medias e qeverisë në Al-Hudajdah tha në një deklaratë se njësitë ushtarake që veprojnë në frontin e Hajsit, në jug të Al-Hudajdës dhe në perëndim të Taizit, po riorganizoheshin.
Ndërkohë, aktivistë në rrjetet sociale shpërndanë pamje që, sipas tyre, tregonin luftëtarë Huthi pas marrjes së kontrollit të rretheve Hajs dhe Al-Haukhah.
Nëse Huthit kanë marrë kontrollin e dy rretheve, ku ishin dislokuar Forcat e Rezistencës Kombëtare, grupi do të ketë vendosur kontrollin e plotë mbi provincën Al-Hudajdah, sipas korrespondentit të Anadolut.
Zhvillimet vijnë në një periudhë të përshkallëzimit më të gjerë të konfliktit në Jemen që nga viti 2022, kur u vendos një armëpushim i ndërmjetësuar nga OKB-ja, përpara se procesi i paqes të ngecej dhe përleshjet ushtarake të rifillonin në korrik.
Jemeni është përfshirë nga konflikti që nga shtatori i vitit 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe të disa provincave, duke nxitur një koalicion arab të udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars të vitit 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.