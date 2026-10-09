Huthit pretendojnë se avionët sauditë sulmuan kryeqytetin Sana dhe dy provinca në Jemen

Grupi Huthi në Jemen pretendoi sot se një avion saudit kreu sulme ajrore në kryeqytetin jemenas Sana dhe në provincat Taiz dhe Haxha, ku vazhdojnë tensionet, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Saba, e kontrolluar nga Huthit, raportoi se avioni shënjestroi kryeqytetin Sana, i cili është nën kontrollin e Huthive. Në një raport të veçantë, agjencia citoi një burim lokal të paidentifikuar, sipas të cilit avioni shënjestroi gjithashtu distriktin Haradh në provincën perëndimore Haxha, me dy sulme ajrore.
Një seri tjetër sulmesh ajrore goditi zonat Al-Zukaira, Al-Masahin dhe Al-Zaazea në Al-Shamayatayn të provincës Taiz, shtoi agjencia. Sulmet u kryen të enjten dhe të premten. Zyrtarët sauditë dhe qeveria e Jemenit e njohur ndërkombëtarisht nuk kanë reaguar menjëherë ndaj raportimeve.
– Përshkallëzohen luftimet
Të enjten, Jemeni dhe Arabia Saudite përjetuan një sërë zhvillimesh të shpejta ushtarake. Këto përfshinë sulme me raketa nga Huthit, që shënjestruan aeroportet dhe objektet ushtarake saudite si dhe interceptimin e tre raketave balistike nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite.
Këto zhvillime përkuan me njoftimin e ushtrisë jemenase se kishte kryer 1.729 operacione kundër objektivave ushtarake të grupit, në kuadër të operacionit “Agimi i Jemenit”. Ndërkohë, mediat lokale raportuan për sulme ajrore që shënjestruan pozicionet e Huthive në pesë provinca të Jemenit.
Gjithashtu, u raportuan tre shpërthime në Mukalla, kryeqytetin e provincës Hadramaut në lindje të Jemenit ndërsa në Taiz vazhduan përleshjet mes forcave qeveritare dhe luftëtarëve Huthi.
Të hënën, kryetari i Këshillit Presidencial të Udhëheqjes së Jemenit, Rashad al-Alimi njoftoi nisjen e operacionit “Agimi i Jemenit”, me qëllim “rikthimin e institucioneve shtetërore, çlirimin e kryeqytetit Sana dhe përfundimin e grushtit të shtetit nga milicitë Huthi”.
Zhvillimet vijnë në mes të një përshkallëzimi ushtarak që nisi në korrik të vitit 2026 dhe konsiderohet më i gjeri që nga qetësia relative pas armëpushimit të nisur në prill të vitit 2022. Jemeni është përfshirë nga lufta që kur Huthit morën nën kontroll kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri në mars të vitit 2015 në mbështetje të qeverisë jemenase.
Forcat qeveritare dhe aleatët e tyre kontrollojnë Adenin, kryeqytetin e përkohshëm në jug si dhe provincat lindore Al-Mahra dhe Hadramaut, provincat jugore Shabwa dhe Abyan, pjesën më të madhe të provincave Lahj, Taiz dhe Al-Dhale në jugperëndim, pjesë të provincës Marib në Jemenin qendror, si dhe zona të provincave Al-Jawf, Haxha dhe Saada në veri.