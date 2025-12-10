​Hyn në fuqi ndalimi i mediave sociale për personat nën 16 vjeç, i pari në botë në Australi

Miliona fëmijë dhe adoleshentë nën moshën 16 vjeç humbasin aksesin në llogaritë e tyre të mediave sociale në Australi, pasi hyn në fuqi një ndalim i parë në botë.
Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Kick, Twitch, TikTok, Reddit dhe YouTube janë ndër platformat e kërkuara për të zbatuar legjislacionin e ri.
Ndërsa kompanitë e mediave sociale kundërshtojnë, të gjitha përveç X kanë thënë se do të zbatojnë, transmeton BBC.
Prindërit dhe fëmijët nuk do të ndëshkohen për shkeljen e ndalimit – por kompanitë përballen me gjoba deri në 49.5 milionë dollarë australianë (32 milionë dollarë amerikanë, 25 milionë paund) për shkelje.
Qeveria thotë se ndalimi synon mbrojtjen e të rinjve nga përmbajtja e dëmshme, ngacmimi online, ngacmimi kibernetik dhe “algoritmet grabitqare”.
Kritikët kanë sugjeruar se mund të izolojë adoleshentët e cenueshëm dhe t’i shtyjë fëmijët në cepa të parregulluar të internetit.