Hyundai ka një zgjidhje për t’i bërë veturat elektrike më efikase

Divizioni i lëvizshmërisë së Hyundai, Mobis, po përpiqet të gjejë mënyra të reja për t’i bërë veturat elektrike më efikase.

Një metodë mund të jetë rifutja e grilave të mëdha në pjesën e përparme të automjetit, diçka që tradicionalisht shihet në makinat me motorë me djegie të brendshme që mendohej se zhdukej me automjetet elektrike.

Inxhinierët e Hyundai arritën në përfundimin se sistemi aktiv aerodinamik i ajrit në grilën e përparme mund të ndihmojë në optimizimin e rrjedhës së ajrit dhe uljen e konsumit të energjisë.

E gjitha përbëhet nga katër pjesë, të cilat Hyundai i quan Active Aero Hood (AAH), Active Air Flap (AAF), Active Air Curtain (AAC) dhe Active Air Skirt (AAS).

Sistemi hap dhe mbyll automatikisht pjesë të grilës dhe kapakut të motorit dhe palos spoilerët, gjë që redukton rezistencën e ajrit gjatë drejtimit të shpejtë dhe përmirëson konsumin e karburantit.

Sistemi gjithashtu siguron marrjen e ajrit dhe çlirimin e ajrit, gjë që përmirëson efikasitetin e ftohjes së baterisë dhe kontrollon rrjedhën e ajrit.

Në përgjithësi, Hyundai Mobis beson se mund të përmirësojë gamën e automjeteve elektrike deri në 20 km.

Videoja e Hyundai tregon funksionet e ndryshme të sistemit aerodinamik.