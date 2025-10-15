Hyundai Motor do të tërheqë mbi 568,500 automjete në SHBA për shkak të një problemi me rripin e sigurisë

Hyundai Motor po tërheq 568,580 automjete Palisade në SHBA, për shkak të një problemi me togëzat e rripit të sigurisë të cilat mund të mos i sigurojnë siç duhet pasagjerët në një aksident, tha të enjten rregullatori i sigurisë së automjeteve në SHBA.
Tërheqja prek disa automjete Palisade të modelit të vitit 2020-2025, tha Administrata Kombëtare e Sigurisë së Trafikut në Autostrada.
Klientëve u këshillohet të fusin rripin fort në togëz me një lëvizje të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë, duke tërhequr rripin për të konfirmuar që rripi i sigurimit është i fiksuar plotësisht, derisa të kryhet korrigjimi i tërheqjes, tha agjencia.
Problemi u shkaktua për shkak të pjesëve në montimet e togëzave të rripit të sigurimit, të cilat mund të jenë prodhuar me dimensione fizike jashtë specifikimeve, tha NHTSA.