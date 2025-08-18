Hyundai “po nis një ofensivë të plotë” me SUV-in elektrik IONIQ 9

Hyundai po nis një ofensivë të plotë me SUV-in elektrik “tre-rreshtësh” IONIQ 9, i cili tani po eksportohet masivisht në SHBA, Evropë dhe Korenë e Jugut.
Pavarësisht fillimit të ngadaltë në tregun vendas, kompania po synon që shitjet më të mëdha t’i arrijë në tregjet e huaja.
Që nga prilli, eksportet e IONIQ 9 janë trefishuar, duke u përgatitur për fillimin e shitjeve në Evropë.
Ky model elektrik ofron një bateri 110 kWh dhe një distancë drejtimi deri në 385 milje sipas WLTP.
Në SHBA, prodhimi po vazhdon në fabrikën e re në Georgia, ku po prodhohet edhe modeli i përmirësuar IONIQ 5.
Hyundai po ofron oferta tërheqëse “me qira mujore” për IONIQ 9 dhe për IONIQ 5, për të tërhequr blerësit.