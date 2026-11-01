Hyundai Tucson i ri thyen rekordin, mbi 15 mijë porosi brenda ditës

Gjenerata e pestë e Hyundai Tucson ka regjistruar 15.045 porosi paraprake në ditën e parë në Korenë e Jugut, duke thyer rekordin e modelit paraardhës, i cili në vitin 2020 kishte siguruar 10.842 porosi.
Modeli i ri vjen me një dizajn tërësisht të ri, përmasa më të mëdha dhe një kabinë moderne, me ekran multimedial por edhe me kontrolle fizike.
Ndërkohë, modeli aktual po vazhdon të shitet me sukses.
Gjatë vitit 2026, shitjet kanë arritur në 181.687 njësi, 10 për qind më shumë se një vit më parë.
Hyundai Tucson i ri pritet të dalë në shitje në fund të vitit 2026 ose në fillim të vitit 2027.
Çmimet zyrtare ende nuk janë bërë të ditura.