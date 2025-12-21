I burgosuri në Britani në grevë urie prej 42 ditësh: Kam frikë nga vdekja, por do të vazhdoj

Një aktivist i grupit Palestine Action, i burgosur në Mbretërinë e Bashkuar, ka deklaruar se ka frikë se mund të vdesë, por do të vazhdojë grevën e urisë që ka hyrë në ditën e 42-të.
Kamran Ahmed, 28 vjeç, i cili mbahet në paraburgim në burgun HMP Pentonville në Londrën veriore, e bëri deklaratën në një intervistë për gazetën The Sunday Times. Ai është një nga gjashtë aktivistët e Palestine Action që refuzojnë ushqimin, ndërsa përballen me akuza që i mohojnë, lidhur me hyrje të paligjshme dhe dëmtime pronash, para se grupi të ndalohej sipas ligjit britanik për terrorizmin.
Ahmed tha se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar, duke përjetuar dhimbje gjoksi, dridhje dhe nivele shumë të ulëta të sheqerit në gjak. Sipas tij, stafi mjekësor i burgut e ka paralajmëruar se mund të mos zgjohet nëse vazhdon grevën.
“Çdo ditë kam frikë se mund të vdes,” tha ai, duke shtuar se rreziku ia vlen për shkak të asaj që e cilëson si kauzë politike dhe solidaritet me bashkë të pandehurit e tij.
Ahmed u arrestua në një bastisje në agim nga policia kundër terrorizmit në nëntor 2024 dhe më pas u akuzua për një aksion në objektin kërkimor të kompanisë Elbit Systems në Filton, në jugperëndim të Anglisë, ku sipas prokurorisë u shkaktuan dëme mbi një milion paund.
Mbështetësit e tij thonë se Ahmed po përballet me kushte të rrepta në burg, përfshirë kufizime në vizita dhe korrespondencë, ndërsa po mbahet pa gjyq prej më shumë se një viti.