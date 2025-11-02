I dërguari amerikan: Libani është “shtet i dështuar”, SHBA mbështet qëndrimin më agresiv të Izraelit

I dërguari i posaçëm i SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, e ka quajtur Libanin “shtet të dështuar”, duke shprehur zhgënjimin e Uashingtonit ndaj qeverisë së paralizuar të Bejrutit. Gjatë samitit “Manama Dialogue” në Bahrein, ai theksoi se Libani është i vetmi vend në rajon që “nuk po përshtatet” me ristrukturimet e reja politike në Lindjen e Mesme, duke shtuar se “shteti real është Hezbollah-u”.
Barrack nënvizoi se SHBA nuk do të përfshihet më thellë në situatën e Libanit, duke e cilësuar atë si një vend ku grupi i mbështetur nga Irani ka marrë rolin e institucioneve shtetërore. Ai gjithashtu tha se Uashingtoni do të mbështesë Izraelin “nëse ai bëhet më agresiv ndaj Libanit”.
Në të njëjtën fjalë, Barrack vlerësoi zhvillimet në Siri pas rrëzimit të Bashar al-Asadit dhe njoftoi se presidenti i ri sirian, Ahmad al-Sharaa, do të vizitojë Uashingtonin më 10 nëntor – vizita e parë e një presidenti sirian në SHBA që nga viti 1946. Ai konfirmoi gjithashtu se Siria pritet t’i bashkohet koalicionit ndërkombëtar kundër ISIL-it, duke e quajtur këtë “një hap të madh dhe të jashtëzakonshëm.” /mesazhi