I dërguari amerikan viziton Karem Abu Salem mes mungesës së ndihmave në Gaza

I dërguari amerikan në OKB, Mike Waltz, ka vizituar pikën kufitare Karem Abu Salem (Kerem Shalom) në jug të Gazës së bashku me zyrtarë të ushtrisë izraelite. Ai deklaroi se që nga marrëveshja e armëpushimit, më shumë se 600 kamionë në ditë po sjellin ushqim, strehim dhe ilaçe në Gaza.
Megjithatë, OKB-ja dhe organizatat ndërkombëtare të ndihmës thonë se ndihmat nuk po lejohen në sasi të mjaftueshme dhe se ushqimi e pajisjet emergjente nuk po hyjnë në territorin e rrethuar.
Ushtria izraelite përsëriti të mërkurën se OKB-ja po “krijon një narrativë të rreme” për mungesën e barnave jetike, shumë prej të cilave janë drejt përfundimit ose tashmë kanë mbaruar. /mesazhi