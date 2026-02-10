I dërguari i SHBA-së, Barrack: Bashkimi i Sirisë në takimin e koalicionit anti-ISIS “shënon një kapitull të ri”

Pjesëmarrja e Sirisë në takimin e së hënës të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-ja kundër ISIS (DAESH) “shënon një kapitull të ri në sigurinë kolektive”, tha të martën i dërguari i SHBA-së, Tom Barrack, transmeton Anadolu.
“Zgjidhje rajonale, përgjegjësi e përbashkët. Pjesëmarrja e Sirisë në takimin e Koalicionit D-ISIS në Riad shënon një kapitull të ri në sigurinë kolektive”, shkroi ai në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Komentet e Barrack erdhën pasi ministri i Jashtëm i Sirisë, Asaad al-Shaibani, dhe shefi i inteligjencës Hussein al-Salama, morën pjesë në takimin në kryeqytetin saudit, Riad, të hënën.
Në takim mori pjesë edhe Barrack, i cili u takua me ministrin Shaibani në margjina.
Në një deklaratë të lëshuar pas takimit, koalicioni mirëpriti Sirinë si anëtaren e saj të 90-të.
Siria u bashkua zyrtarisht me koalicionin anti-ISIS nëntorin e kaluar. Koalicioni u formua në vitin 2014 dhe ka kryer operacione ushtarake kundër grupit terrorist në Siri dhe Irak, megjithëse Damasku nuk ishte më parë anëtar.
Administrata e re siriane ka punuar për të forcuar kushtet e sigurisë në të gjithë vendin që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024.