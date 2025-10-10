I dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme: Filloi periudha 72-orëshe për shkëmbimin e pengjeve midis Hamasit dhe Izraelit

I dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff tha se periudha 72-orëshe për lirimin e robërve izraelitë në Gaza ka filluar zyrtarisht, siç përcaktohet në marrëveshjen e armëpushimit, transmeton Anadolu.
“CENTCOM ka konfirmuar se Forcat Mbrojtëse Izraelite përfunduan fazën e parë të tërheqjes në vijën e verdhë në orën 12:00 sipas orës lokale. Periudha 72-orëshe për lirimin e pengjeve ka filluar”, shkroi Witkoff në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Sipas planit të armëpushimit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump për Gazën, kërkohet që Hamasi të lirojë 20 pengje dhe të dorëzojë trupat e vdekur të 28 pengjeve brenda 72 orëve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Megjithatë, kushtet e marrëveshjes theksojnë sfidat në gjetjen e trupave të robërve të ndjerë.
Në këmbim të pengjeve izraelite, Izraeli do të lirojë 250 të burgosur palestinezë që vuajnë dënime me burgim të përjetshëm dhe 1.700 të paraburgosur që u arrestuan në Gaza që nga 7 tetori 2023.