I dërguari i SHBA-së: Roli anti-ISIS i YPG/SDF-së “ka skaduar kryesisht” teksa Siria merr kontrollin

Grupi terrorist YPG/SDF, i njohur për rolin e tij si “forca kryesore anti-ISIS (DEASH) në terren”, ka “skaduar kryesisht”, pasi Siria është gati të marrë përgjegjësitë e sigurisë, tha të martën i Dërguari i Posaçëm i SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, transmeton Anadolu.

“Historikisht, prania ushtarake e SHBA-së në verilindje të Sirisë ishte e justifikuar kryesisht si një partneritet kundër ISIS-it”, shkroi Barrack në platformën amerikane X, duke theksuar se nën regjimin e Bashar Asadit nuk ekzistonte një qeveri qendrore funksionale.

Situata në Siri është “ndryshuar thelbësisht” me anëtarësimin e Damaskut në Koalicionin Global për të Mposhtur ISIS-in si anëtari i 90-të në fund të vitit 2025, shkroi ai.

Damasku tani është “i gatshëm dhe në pozicion” për të marrë përgjegjësitë e sigurisë, përfshirë kontrollin e objekteve të paraburgimit të ISIS-it dhe kampeve, shtoi ai.

Marrëveshja midis Sirisë dhe grupit terrorist YPG/SDF përfshin transferimin e infrastrukturës kyçe, pikave kufitare, burgjeve dhe kampeve të ISIS-it në Damask, duke u dhënë kurdëve një rol qeverisës “shumë më të gjerë se gjysmë-autonomia që SDF kishte gjatë kaosit të luftës civile”, shtoi Barrack.

Prioritetet e Washingtonit përfshijnë “mbështetjen e pajtimit dhe promovimin e unitetit kombëtar pa mbështetur separatizmin ose federalizmin”, theksoi ai.

“Mundësia më e madhe” për kurdët qëndron në “tranzicionin pas Asadit nën qeverinë e re” duke ofruar “një rrugë për integrim të plotë” në një shtet të unifikuar me të drejta të shtetësisé, mbrojtje kulturore dhe pjesëmarrje politike, shtoi Barrack.

