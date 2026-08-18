I dërguari i SHBA-së: Washingtoni është “thellësisht i shqetësuar” për sulmet izraelite ndaj bazës ajrore në Siri

I dërguari i SHBA-së për Sirinë, Tom Barrack, tha se Washingtoni është “thellësisht i shqetësuar” për sulmet ajrore izraelite të konfirmuara ndaj bazës ajrore ushtarake Abu al-Duhur në veri të Sirisë, duke e cilësuar sulmin si një “përshkallëzim të panevojshëm”, transmeton Anadolu.
“Jemi thellësisht të shqetësuar se sulmet ajrore izraelite të konfirmuara ndaj bazës ajrore Abu al-Duhur përbëjnë një përshkallëzim të panevojshëm që nuk i shërben stabilitetit rajonal”, tha Barrack në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Qeveria e (Ahmad) Al-Sharra nuk ka mbajtur as qëndrim agresiv dhe as nuk ka mbajtur forca proxy. Në fakt, ajo ka shprehur vazhdimisht preferencën për uljen e tensioneve me Izraelin”, tha ai.
“SHBA-ja në të kaluarën ka organizuar dhe do të vazhdojë në të ardhmen të organizojë diskutime për të inkurajuar ritmin diplomatik në vend të zhgënjimit të shkaktuar nga veprimet ushtarake për të dyja vendet”, shtoi Barrack, i cili është gjithashtu ambasadori i SHBA-së në Turqi.
Një avion izraelit kreu tetë sulme ajrore duke shënjestruar pistën e bazës ajrore ushtarake Abu al-Duhur në zonën rurale lindore të Idlibit, në veri të Sirisë, herët të martën, duke shkaktuar dëme materiale në infrastrukturën e bazës ajrore, pa shkaktuar viktima, sipas televizionit Al-Ikhbariyya.